Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait un pas de plus vers l'autoritarisme en faisant arrêter le maire d'Istanbul et réprimer les manifestations. Mais l'ampleur de celles-ci souligne que son emprise sur son pays reste fragile.

Longtemps accusé par ses opposants d'orchestrer une dérive autoritaire, M. Erdogan a franchi une nouvelle étape, selon les analystes consultés par l'AFP. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Longtemps accusé par ses opposants d'orchestrer une dérive autoritaire, M. Erdogan a franchi une nouvelle étape, selon les analystes consultés par l'AFP, avec l'arrestation la semaine dernière du maire élu d'Istanbul, Ekrem Imamoglu. Une personnalité charismatique, décidé à défier l'homme fort d'Ankara dans les urnes.

La vie politique turque reste rythmée par un cycle d'élections municipales, législatives et présidentielle. Elle ne s'apparente pas encore à la situation prévalant en Russie, où la présidentielle s'est transformée en un plébiscite de Vladimir Poutine, ni même en Iran, où le Guide suprême est désigné à vie par un corps religieux.

Un tournant

Mais la tentative d'éliminer l'opposant Imamoglu en tant que force politique constitue un tournant qui n'est pas sans risque pour le chef de l'Etat, contre qui des dizaines de milliers de personnes déferlent dans les rues chaque nuit.

«Ce n'est peut-être pas encore une dictature, mais ça en prend véritablement le chemin», explique le directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), Didier Billion.

L'arrestation du maire d'Istanbul, «c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres», mais la contestation va bien au-delà. «C'est une large partie de la population, notamment sa composante jeune, qui se mobilise parce qu'elle n'en peut plus de l'ordre moral, conservateur et liberticide» actuel.

Depuis un quart de siècle

En arrière-plan, il y a la présidentielle de 2028, à laquelle Ekrem Imamoglu devait annoncer sa candidature. En théorie, la Constitution empêche M. Erdogan de se présenter à nouveau. Mais beaucoup craignent qu'il ne contourne la difficulté via un amendement ou une convocation anticipée du scrutin.

M. Erdogan domine la vie politique turque depuis près d'un quart de siècle. Son Parti de la Justice et du Développement (AKP), à tendance islamique, a pris le pouvoir en 2002, lui-même accédant l'année suivante au poste de chef du gouvernement avant de devenir le chef de l'Etat en 2014.

Depuis 2018, il gouverne seul, à la tête d'un régime présidentiel sans Premier ministre. Et les observateurs internationaux dénoncent des élections injustes, avec des restrictions à la liberté d'expression de l'opposition à la télévision d'État.

Brutalités policières et arrestations

«L'arrestation d'Imamoglu est une manoeuvre d'Erdogan pour rester au pouvoir en éliminant son rival le plus populaire», tranche Yusuf Can, le coordinateur du Programme du Moyen-Orient au Wilson Center.

Le peuple turc, en particulier la jeunesse, a été ces derniers jours victime de «beaucoup de brutalités policières et d'arrestations», dans un mouvement sans précédent depuis le soulèvement de Gezi en 2013, concernant le réaménagement d'un parc à Istanbul. «Les jeunes en Turquie ont perdu leur foi en l'avenir sous Erdogan. C'est un point de rupture», insiste le chercheur.

Risque politique et financier

Au-delà du risque politique, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan flirte avec la crise économique et financière. La banque centrale a dépensé plus de 20 milliards de dollars pour soutenir la valeur de la devise nationale, selon des économistes.

Asli Aydintasbas, chercheuse à l'institut américain Brookings, juge que la colère populaire pourrait «s'effriter au cours des prochaines semaines» sous le poids de la répression, mais que M. Erdogan ne pourra pas contrôler le vote populaire.

«Ce n'est généralement pas dans les rues que la société turque exprime ses griefs», ajoute-t-elle. D'où la volonté de l'homme fort d'Ankara de réduire au maximum le choix des électeurs en écartant les candidats les plus dangereux.

«Cela ressemble de plus en plus au système iranien ou russe, mais on n'en est pas encore là. L'opposition peut encore conserver ses chances si elle joue bien ses cartes et maintient la coalition issue des précédentes élections».

Opportunité pour l'opposition

La crise constitue donc encore une opportunité pour le Parti républicain du peuple (CHP) de M. Imamoglu, dont le chef Ozgur Ozel, un ancien pharmacien plus discret que le maire d'Istanbul, devra décider de la suite à donner à la vague de protestation.

Mais Marc Pierini, de Carnegie Europe, note qu'un «élément de panique» est apparu chez les partisans du président turc quand des sondages ont mis en lumière la popularité de l'opposant.

«La protestation continuera probablement et a peut-être déjà échappé au contrôle du CHP. La répression augmentera inévitablement», pronostique l'expert. Les investisseurs étrangers risquent d'hésiter face à l'instabilité de la Turquie et le bilan économique de M. Erdogan en pâtira.

Mais il se battra jusqu'au bout. «Tout cela érodera fortement l'image d'Erdogan, mais il n'est pas du tout certain que cela érodera son emprise sur le pouvoir».