«D’abord le choc, puis la panique» : ce que la guerre de Poutine inflige aux Russes

Des milliers de Russes ont fui leur pays depuis le début de la guerre. Ils craignent la répression, ou l'ont même vécue eux-mêmes. Beaucoup se construisent une nouvelle vie à l'étranger. Reportage à Tbilissi.

Se construire une nouvelle vie à Tbilissi : Natalia, Ruslan et Viktor (de g. à dr.) blue News

Sven Ziegler, à Tbilissi Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Trois personnes racontent pourquoi elles ont quitté la Russie après l'attaque contre l'Ukraine.

Elles parlent de la peur, de la répression et d'un nouveau quotidien en exil en Géorgie.

A Tbilissi, elles se rencontrent dans un groupe d'entraide pour faire le point sur leurs expériences. Montre plus

Une arrière-cour nichée au cœur de Tbilissi, à deux pas d’une rue bruyante. Pour ceux qui ont choisi de rester discrets pendant des années, c’est un lieu de rendez-vous inattendu, en plein centre de la capitale géorgienne. Un petit café-bar, cinq tables disposées dans la cour intérieure, à l’ombre des larges feuilles d’un vieil arbre qui tamise la chaleur de la journée.

Natalia est la première à entrer dans le petit café en plein air. Sans hésiter, elle se dirige vers la dernière table encore libre, s’y installe et étale calmement ses documents. Ni café, ni verre d’eau: elle refuse poliment. Aujourd’hui, elle semble déterminée à parler. Originaire du Kamtchatka, à l’extrême est de la Russie, la jeune femme a fui son pays en 2022.

«Mon partenaire et moi avons rapidement décidé de nous réfugier en Géorgie après le début de la guerre», raconte-t-elle à blue News. «Après l’invasion totale de l’Ukraine, la Russie est devenue très peu sûre. En septembre 2022, la mobilisation a tout changé. Mon partenaire risquait d’être enrôlé à tout moment. C’était devenu trop dangereux. Nous devions partir.»

Natalia parle d'une voix douce mais assurée. Elle raconte une fuite vers l’inconnu, improvisée dans l’urgence. Deux billets d’avion hors de prix, de Moscou à Tbilissi, c’est tout ce qu’ils ont pu organiser. «D’abord, il y a eu le choc. Puis la panique. Et enfin, la dépression... profonde», confie-t-elle. «La migration n’est pas un simple stress. C’est un traumatisme.»

Ils ont vendu leur appartement à Moscou avant même de fuir. Seule est restée la sœur de Natalia, qui a depuis terminé ses études — son nom ne doit pas apparaître ici. «C’est une forme de protestation silencieuse, de ne rien dire de mon histoire en Russie», explique Natalia. «Si l’on parle ouvertement, on risque très sérieusement la prison.» Les proches ne sont pas épargnés non plus: en Russie, ils peuvent être pris pour cible à cause des actes de leur famille.

Le quotidien est marqué par le consensus silencieux.

Viktor connaît lui aussi ce moment où tout bascule dès qu’on prend la parole. Âgé de 38 ans, il est né à Kiev mais a vécu dix ans à Moscou. «C’était le début de la fin», dit-il en évoquant la reconnaissance par Vladimir Poutine des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. «J’aurais dû partir plus tôt… mais je venais de devenir père, et la pandémie de Covid avait tout paralysé. Alors je suis resté. Simplement.»

Son quotidien était régi par le silence: «en Russie, tant que tu te tais, on te laisse tranquille.» Mais ceux qui osent parler s’exposent à des représailles. Dès le début de la guerre, raconte Viktor, la police a commencé à frapper aux portes de ses voisins ukrainiens, une simple «visite de contrôle». « Il suffit de parler — même à voix basse — pour que, soudain, la police se présente. Juste pour faire passer un message: ‘on te surveille’. »

Début 2022, Viktor a quitté la ville avec sa famille pour s’installer en Géorgie. Le lourd couvercle du silence était devenu insupportable. Il continue à travailler comme rédacteur publicitaire en ligne. Ses revenus ont baissé, certes, mais Tbilissi lui offre, pour l’instant, une chose essentielle: la sécurité.

La sécurité, c’est aussi ce que cherchait Ruslan, 35 ans. D’origine palestinienne, ukrainienne et finlandaise, il a dirigé la plus grande organisation LGBT de Russie, coordonné des semaines de pride et aidé des personnes queer à fuir la Tchétchénie. «En décembre 2021, mes organisations ont été classées comme ‘agents étrangers’», dit-il sobrement. En Russie, ce terme désigne ceux que l’État considère comme indésirables: des personnes ou des structures qui, du jour au lendemain, deviennent vulnérables, menacées. Ruslan n’y a pas échappé. Des partenaires à l’étranger lui ont conseillé de partir sans attendre. La Géorgie semblait accessible. «Et puis, la guerre a éclaté.»

Beaucoup de ses collègues sont restées en Russie, non pas tant par conviction que par absence d’alternatives: «Elles n’ont souvent d’autre choix que de partir en Géorgie, en Serbie ou en Argentine», explique Ruslan. Depuis qu’un média en ligne proche du pouvoir russe a révélé sa localisation, il reçoit régulièrement des menaces. À chaque retour d’un déplacement professionnel à la frontière géorgienne, il se demande comment il réagira si les autorités lui refusent l’entrée, confie-t-il.

Un groupe pour aider

Natalia, Ruslan et Viktor ne sont que trois exemples parmi de nombreux réfugiés russes confrontés aux mêmes difficultés. Ils racontent comment beaucoup ont dû affronter seuls leurs problèmes, gardant pour eux ce qu’ils ont vécu, souvent au prix de lourdes souffrances.

Natalia, elle, veut parler. Elle fonde un groupe d'entraide à Tbilissi. Chaque semaine, des réfugiés russes se réunissent pour parler de ce qui s'est passé, pour assimiler ce qu'ils ont vécu et pour le partager. Natalia décrit simplement son objectif: «Après avoir participé au groupe, la peur diminue, un sentiment de soutien apparaît. Personne ne doit avoir l'impression de devoir surmonter seul ce qu'il a vécu».

Viktor, lui, a rejoint le groupe d'entraide lorsqu'une dépression menaçait de le submerger: «J'ai été fort pendant deux ans, mais j'ai toujours été conscient que je n'allais pas bien en fait. C'est alors que j'ai trouvé le groupe». Il parle d'une «connexion mentale» à la fin de chaque séance. Ruslan, quant à lui, parle de la nécessité de «trouver des gens qui ont les mêmes problèmes».

Parfois, la guerre creuse aussi ses fractures ici. Natalia se souvient de la visite d’une Ukrainienne qui demandait ce qui leur manquait de la Russie. Certains s’extasiaient sur les glaces ou les beaux magasins de Moscou. Mais il était clair que cela ne plaisait pas à l’Ukrainienne, qui jugeait que tout en Russie était fondamentalement mauvais. «Mais ce n’est pas aussi simple que ça», explique Natalia.

Un retour est difficilement envisageable

Les rues commerçantes, les glaciers… peuvent-ils vraiment imaginer un jour revenir? Viktor secoue la tête: «Je ne peux pas m’imaginer vivre avec des gens qui ont soutenu cette guerre.» Ruslan, lui, rêve encore de Saint-Pétersbourg, mais sait qu’il risque une procédure pour «extrémisme» s’il y retourne. Quant à Natalia, elle se reconstruit une nouvelle vie à Tbilissi.

Le soleil est haut dans le ciel, pendant deux heures, Ruslan, Natalia et Viktor racontent leur histoire. Puis la vie reprend son cours. Viktor doit aller chercher son fils à la colonie de vacances, Ruslan et Natalia ont des rendez-vous.

Ils se retrouveront la semaine prochaine dans le groupe d'entraide. Ils prendront place sur leurs chaises et parleront ensemble. Pour donner de l'espace aux histoires qui ne peuvent pas être racontées ailleurs.

