Et si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Christine Lagarde prévient Et si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»

ATS

1.9.2025 - 09:47

La présidente de la BCE Christine Lagarde a jugé lundi qu'une prise de contrôle de la politique monétaire américaine par Donald Trump serait «un danger très sérieux» pour l'économie américaine et mondiale.

La patronne de la Banque centrale européenne Chrisine Lagarde met en garde contre les velléités d'ingérence de Donald Trump dans la politique monétaire étasunienne, pour l'heure menée par son homologue Jerome Powell. (archive)
La patronne de la Banque centrale européenne Chrisine Lagarde met en garde contre les velléités d'ingérence de Donald Trump dans la politique monétaire étasunienne, pour l'heure menée par son homologue Jerome Powell. (archive)
sda

Keystone-SDA

01.09.2025, 09:47

«S'il y arrivait, c'est un danger très sérieux pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale», a-t-elle affirmé sur Radio Classique, rappelant que la politique de la banque centrale américaine (Fed) «a évidemment des effets sur les États-Unis pour maintenir la stabilité des prix et pour assurer l'emploi optimal».

«Si elle dépendait du diktat de tel ou tel», a continué Mme Lagarde, «l'équilibre de l'économie américaine, et par voie de conséquence les effets que ça aurait dans le monde entier, seraient très préoccupants».

Mme Lagarde a cependant ajouté que ce sera «très difficile» pour Donald Trump de parvenir à une telle situation, parce que «la Cour suprême des États-Unis qui est largement respectée dans le pays et dont j'espère qu'elle sera respectée par lui aussi, a précisément indiqué qu'un gouverneur de la Fed ne peut être révoqué que pour faute grave». «Il faut quand même pousser le bouchon très loin pour être révoqué pour faute grave», a-t-elle estimé.

«Donc je pense que ça sera très difficile pour lui d'arriver (parmi) le conseil des gouverneurs qui rassemble les sept qui sont à Washington» plus ceux des banques régionales américaines «à faire complètement tourner la majorité», a ajouté la présidente de la BCE.

Donald Trump, qui estime avoir son mot à dire sur la politique monétaire, et souhaite régulièrement que la Fed baisse ses taux d'intérêt, tente de saper certains de ses plus hauts responsables.

Après avoir invectivé pendant des mois le président de l'institution, Jerome Powell, qu'il avait pourtant lui-même nommé à ce poste pendant son premier mandat, le président américain essaie désormais de faire révoquer une des gouverneures, Lisa Cook, accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à taux plus favorables.

Les plus lus

Un alpiniste s'insurge: «J'ai vu une femme en soutien-gorge à 2700 mètres!»
En baskets Dior, Christian Constantin se déchire les ischios des deux jambes !
L'avion de von der Leyen victime d'un brouillage GPS – la Russie soupçonnée
«Contre Björn Borg, le bruit des avions était insupportable»
Carnet noir: un grand homme du sport suisse nous a quittés
Et si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»