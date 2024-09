William Thompson, un vétéran américain du Vietnam vivant près d'un centre d'aide et de soutien à la communauté haïtienne, assis sur le porche de la maison où il vit, a déclaré qu'il se réjouissait de l'arrivée des Haïtiens dans la ville, car les États-Unis « sont la terre de la liberté », à Springfield, dans l'Ohio, le 12 septembre 2024. Des alertes à la bombe sont lancées dans les écoles et les commerces ferment au coucher du soleil à Springfield, dans l'Ohio, après que la petite ville américaine est devenue le centre de théories conspirationnistes racistes visant sa communauté d'immigrés haïtiens, laissant certains craindre pour leur vie. Cette ville majoritairement blanche du Midwest américain a connu un boom démographique ces dernières années, alimenté principalement par des Haïtiens attirés par son renouveau économique et par de nouvelles entreprises heureuses d'attirer de la main-d'œuvre. (Photo de ROBERTO SCHMIDT / AFP)

