Le gigantesque incendie survenu mardi dans le massif des Corbières a été «maîtrisé» dimanche par les 1.300 pompiers toujours mobilisés, en vigilance maximale, pour éviter des réactivations, comme il y en a eu plusieurs dans la journée.

La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir», a déclaré Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude (archive). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Le feu est désormais maîtrisé. Ce qui suppose tout de même le maintien de la mobilisation. La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir», a déclaré Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.

Le colonel Michaël Sabot, commandant adjoint des opérations, a précisé que le défi était maintenant de «noyer les points chauds», «traiter les 90 km de lisières», «une période de surveillance active».