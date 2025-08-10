  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il s'agit maintenant de tenir» Dans l'Aude, le gigantesque incendie est enfin maîtrisé

Basile Mermoud

10.8.2025

Le gigantesque incendie survenu mardi dans le massif des Corbières a été «maîtrisé» dimanche par les 1.300 pompiers toujours mobilisés, en vigilance maximale, pour éviter des réactivations, comme il y en a eu plusieurs dans la journée.

La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir», a déclaré Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude (archive).
La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir», a déclaré Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude (archive).
AFP

Agence France-Presse

10.08.2025, 19:40

10.08.2025, 19:53

«Le feu est désormais maîtrisé. Ce qui suppose tout de même le maintien de la mobilisation. La mobilisation doit être totale, il s'agit de tenir et ne pas faiblir», a déclaré Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude, lors d'un point-presse à Lézignan-Corbières.

Le colonel Michaël Sabot, commandant adjoint des opérations, a précisé que le défi était maintenant de «noyer les points chauds», «traiter les 90 km de lisières», «une période de surveillance active».

Les plus lus

Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?
Trump somme les sans-abri de partir «LOIN» et «IMMEDIATEMENT» de Washington
Un arbre généalogique hors normes dévoilé à Evolène
Voile : spectaculaire collision au départ d’une célèbre course en Allemagne
Kate Middleton reléguée au second plan dans le cœur des Anglais