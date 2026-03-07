«Nous devons redoubler d’efforts pour améliorer nos normes et intensifier notre travail en faveur d’une Europe totalement inclusive», a affirmé Alain Berset. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a aussi appelé les Etats membres à ratifier la convention sur la lutte contre les violences domestiques.

Dans son discours, prononcé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le Fribouregois a ajouté ne pas croire «en un monde où les femmes n'ont que des droits limités, tandis que leur peur est sans limites».

Il a pointé du doigt ceux qui ignorent les gros titres des journaux qui rapportent les violences subies par les femmes, «en faisant l'autruche», et qui affirment que l'égalité entre les femmes et les hommes «est allée trop loin» ou qui ne se gênent pas de dire que les femmes devraient «savoir rester à leur place».

Il a insisté: «dans le monde, une femme est tuée toutes les 10 minutes par quelqu’un qu’elle connaît et qu'en Europe, une femme sur trois est confrontée à des violences de la part de son partenaire et une sur six fait l’expérience de violences sexuelles». Et d'ajouter: «ces chiffres ne concernent que les cas qui sont signalés».

«Des voix essentielles à la démocratie»

M. Berset a aussi rappelé à l'ordre les pays membre du Conseil qui n'ont pas ratifié ou ont l'intention de dénoncer la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, connue sous le nom de Convention d'Istambul. «Les États membres doivent travailler ensemble pour garantir la sécurité des femmes et leur capacité à participer pleinement à nos démocraties.»

«La voix des femmes est essentielle à la vie publique, au renforcement de la démocratie et à la garantie de ses bases solides que sont les droits humains et l’État de droit», a-t-il conclut.