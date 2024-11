«Tous les corps étaient déchiquetés»: scène d'horreur à Gaza

Des sauveteurs de la Croix-Rouge libanaise et des soldats de l'armée se rassemblent sur le site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Rasm El-Hadath dans la vallée de la Bekaa, à l'est du Liban, le 10 novembre 2024, dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hezbollah. (Photo par Sam SKAINEH / AFP)

AFP