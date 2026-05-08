Dans le Tennessee, des alliés de Donald Trump font scandale

L'assemblée législative du Tennessee, contrôlée par les républicains, a approuvé jeudi le redécoupage des circonscriptions électorales fédérales afin de morceler la circonscription à majorité noire de Memphis, dans l'espoir d'envoyer une délégation entièrement républicaine à Washington.

Donald Trump espère conserver sa faible majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Cette décision résulte de l'arrêt rendu la semaine dernière par la Cour suprême des Etats-Unis, à majorité conservatrice, qui a amoindri les protections dont bénéficient les minorités en matière de représentation au Congrès. Minorités qui votent traditionnellement davantage démocrate.

Cet arrêt est susceptible d'entraîner le charcutage de plusieurs cartes électorales dans le pays et de renforcer les perspectives des républicains à l'approche des élections de mi-mandat.

Malgré les vives protestations exprimées jeudi avant le vote, le Sénat local de l'Etat du Tennessee (centre-est) a approuvé la nouvelle carte de la Chambre des représentants, qui morcelle une circonscription à majorité noire à Memphis et la redessine à l'avantage du Parti républicain.

La branche du Tennessee de l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur (NAACP) a déposé jeudi un recours contestant la légalité de la nouvelle carte. Et le député démocrate de Memphis, Steve Cohen, a déclaré qu'il comptait intenter une action en justice.

La décision des législateurs républicains de redessiner les cartes électorales s'inscrit dans la volonté du président américain Donald Trump de conserver sa faible majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

Découpage

Avant mercredi, ces circonscriptions étaient pleinement protégées par le Voting Rights Act : cette loi phare adoptée en 1965, en plein mouvement des droits civiques, vise à empêcher les anciens Etats ségrégationnistes du Sud de porter atteinte au droit de vote des Afro-Américains.

Dans son arrêt rendu mercredi à six voix contre trois, la Cour suprême a invalidé une carte qui aurait créé une deuxième circonscription à majorité noire en Louisiane. Elle a estimé que ce redécoupage électoral était inconstitutionnel, bien qu'il ait été opéré pour se conformer au Voting Rights Act.

Si la décision de la Cour suprême ne vide pas de son sens le Voting Rights Act, elle restreint la possibilité de contester le découpage de circonscriptions qui diluent le poids électoral de certaines minorités.