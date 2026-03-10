Pour certains expatriés en télétravail, c'est «comme le Covid». Avocats, entrepreneurs, salariés installés dans des pays du Golfe racontent à l'AFP comment ils «s'adaptent» depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le plus souvent sans envisager de partir.

«Bureaux à louer» sur un immeuble éventré par une attaque de drones iraniens, à Manama, au Bahreïn. AFP

Basile Mermoud

Au début, ce conflit «a affecté notre vie quotidienne», raconte Maria Palmou, 46 ans, avocate grecque spécialisée en contentieux, à Dubaï depuis plus de dix ans. «Il y a une activité militaire, et on l'entend», notamment au rythme des alertes reçues sur les téléphones.

Mais «maintenant que nous avons vu comment les autorités locales gèrent la situation, il y a un sentiment de calme et de confiance chez les gens qui vivent ici», estime-t-elle, rappelant que le pays a déjà montré «un bon exemple de résilience pendant la période du Covid».

«La vie continue normalement aux Emirats. Je vis en centre-ville et les gens se promènent dans les rues, les voitures circulent, les magasins sont ouverts. Il y a beaucoup de gens qui vont au parc, à la plage...», précise-t-elle.

«L'atmosphère est un peu plus lourde» cependant. Et pendant les alertes, «il faut éviter d’être dehors», souligne cette avocate, qui n'a «pas l'intention de rentrer à ce stade».

«Plus comme le Covid»

Le télétravail s'impose souvent, alors qu'aéroports, ambassades, zones résidentielles et installations militaires ont été pris pour cibles dans toute la région par des missiles et des drones iraniens depuis le début de la guerre entre la République islamique, Israël et les Etats-Unis.

Pour Sidonie Viaud, Française de 48 ans et son mari de nationalité indienne, tous deux dans le secteur de la tech à Dubaï, c'est «work from home (travail à la maison, NDLR) jusqu'à nouvel ordre» et école à la maison. «C’est plus comme le Covid pour nous», témoigne-t-elle.

Le réalisateur et producteur français Bruno de Champris, expatrié à Dubaï depuis 2005, travaille aussi de chez lui, car «tous les tournages sont suspendus pour le moment».

Depuis le début de la guerre, le 28 février, l’Iran a mené plusieurs séries de frappes sur des pays voisin, notamment les monarchies du Golfe (archive). AFP

«On ne dort pas bien», dans la crainte des déflagrations, confie à l'AFP ce spécialiste de l'image de 62 ans, qui a créé sa société. Mais «malgré tout, les gens vaquent à leurs occupations». «Même si le risque zéro n'existe pas, je sais que les forces émiraties font un travail phénoménal de protection», juge-t-il.

Il n'imagine pas rentrer en France à court terme, à l'inverse de sa conjointe, qui a décidé d'un retour temporaire à Paris pour raisons familiales.

«Il y a des alertes régulièrement», raconte Rémi Brabant, 48 ans, en famille à Dubaï, où il travaille pour le groupe de spiritueux Rémy Cointreau. «Au départ, c’était un peu effrayant», poursuit-il. «Mais maintenant, on sait que ces engins sont interceptés» et «on s’adapte, on évite de se déplacer», dit-il.

Vie sociale «en suspens»

A Doha, Asad, Américain de 40 ans, a aussi «l'intention de rester» au Qatar avec sa femme pakistanaise et leur fille de 18 mois, sauf si «des infrastructures civiles qataries sont visées par l’Iran», si la production d’électricité ou l'approvisionnement en eau sont perturbés ou si les biens de première nécessité «deviennent indisponibles».

«L’ambassade des Etats-Unis a proposé de nous aider pour une évacuation», indique-t-il. Mais cet Américain qui travaille dans le développement de logiciels pour une entreprise de la Silicon Valley, et sa femme, employée par une université, ont décliné.

«Le travail se poursuit normalement» de la maison, explique-t-il, même s'il avoue qu'«il est difficile de rester concentré tout en surveillant la situation» sur les réseaux sociaux.

Leur vie sociale est en revanche «en suspens jusqu’à la fin des hostilités». «Nous vivons et restons principalement à l’intérieur de notre compound», quartier résidentiel sécurisé, «avec de brèves sorties pour faire les courses», décrit-il.

En Arabie saoudite, le Français Nicolas Thioulouse, 47 ans, arrivé il y a quelques mois avec sa femme australienne et leurs deux enfants, après avoir reçu «une offre qui ne se refuse pas» dans la promotion immobilière, a vu «pas mal de personnes» quitter son quartier «ces derniers jours», principalement vers l'Europe.

Mais pour lui, «on a plus de chance de mourir d’un accident de voiture à Sydney que d’être frappé par un missile à Riyad». Vivre actuellement dans cette région, «c'est comme vivre en France avec le risque d'une attaque terroriste ou d'un cambriolage», renchérit Lorraine Soulier, 43 ans, directrice du réseau d'agences immobilières de luxe Barnes Dubaï. Mais, ajoute-t-elle, «la probabilité est plus élevée que d'avoir un missile dans mon jardin à Dubaï».