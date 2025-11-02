Tracts à la main, Jean-Luc Mélenchon était dimanche matin au marché de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), pour alerter contre une supposée «interdiction» des découverts bancaires. L'occasion pour le patriarche insoumis de démontrer sa popularité dans les quartiers populaires et d'acter une nouvelle fois la rupture avec le PS.

Photos, encouragements, youyous, serrages de mains... le leader de LFI a de quoi être rassuré sur sa popularité dans les banlieues populaires. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Dans cette ville où le taux de pauvreté atteint 23%, le fondateur de LFI est quasiment en terrain conquis: les habitants de Choisy ont voté pour lui à 43,2% au premier tour de la présidentielle de 2022.

Alors quand il pénètre dans la halle du marché, accompagnée de la députée insoumise de la circonscription, Clémence Guetté, et de plusieurs caméras de télévision, les commerçants et les clients s'approchent.

Photos, encouragements, youyous, serrages de mains... le leader de LFI a de quoi être rassuré sur sa popularité dans les banlieues populaires, là où les Insoumis sont persuadés que se nichent les voix des abstentionnistes qui manquent pour accéder à la victoire.

«Ce n'est pas les marchés de Paris, il n'y a qu'à voir les prix», note devant la presse le triple candidat à la présidentielle, non sans avoir lancé quelques piques au PS, accusé d'«amateurisme» dans les discussions budgétaires, et d'avoir «changé d'alliance» au profit du parti Renaissance de Gabriel Attal.

«Je fais une photo avec toi. Je t'aime»

«On sera toujours avec vous», lui lance un homme devant l'étal d'un traiteur marocain. «Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui?», sourit Jean-Luc Mélenchon en s'approchant du stand. L'occasion pour lui de rappeler qu'il est né à Tanger.

De bon gré, l'ancien député de Marseille patiente pour accorder des selfies, ce qui n'est pourtant pas son exercice favori d'habitude. «Je suis une Africaine, de Mauritanie. Je fais une photo avec toi. Je t'aime», lance une habitante à celui qui n'a de cesse de vanter les mérites de la «nouvelle France», tournée vers les minorités.

Mais, «il ne faut pas que faire des photos et prendre le tract, il faut signer la pétition», prévient en retour la figure de proue de la gauche radicale. La pétition lancée par Clémence Guetté il y a trois jours avait recueilli plus de 36.000 signatures dimanche midi.

«Ca ne va plus»

Dans le viseur des Insoumis: la transposition en France d'une directive européenne visant à encadrer strictement les découverts bancaires.

Cette réforme vise à limiter les dérives et à mieux protéger les consommateurs, en encadrant davantage les découverts bancaires, qui seraient dès septembre 2026 considérés comme de véritables crédits à la consommation.

«On peut comprendre qu'il y ait une politique sur le surendettement (...) Mais faire du découvert un crédit à la consommation, ça ne va plus», explique Jean-Luc Mélenchon devant la presse. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a accusé sur RTL LFI d'avoir lancé «une fake news», soulignant que les découverts étaient «déjà contrôlés» et «continueront à l'être».

12,5% d'intentions de vote

Au marché, au pied des immenses tours d'habitation, Jean-Luc Mélenchon trouve que l'accueil a été «bon». Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas prêté au jeu de la déambulation au marché accompagné des caméras.

Faut-il y voir une manière de se mettre en pré-campagne, alors que la présidentielle est à un an et demi et que le leader insoumis fait toujours figure d'ultra-favori pour représenter sa formation dans la course à l'élection suprême de la Ve République? Samedi, un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche le donnait à 12,5% d'intentions de vote au premier tour, à trois points de la qualification pour le second.

Mais son entourage insiste: «il a fait beaucoup de déplacements cette année, on ne découvre pas ce que c'est de sortir». Et quand un homme lui lance «Mélenchon président!», l'intéressé répond malicieusement: «Oui, ou un autre parmi mes copains».