Défaite cinglante Dans son fief floridien, Donald Trump subit un camouflet

ATS

10.12.2025 - 07:40

Les démocrates ont remporté mardi la mairie de Miami, une première depuis 28 ans dans la capitale financière de la Floride. Cet Etat du sud des Etats-Unis a majoritairement voté pour Donald Trump aux trois derniers scrutins présidentiels.

Keystone-SDA

10.12.2025, 07:40

10.12.2025, 07:49

Eileen Higgins a remporté 60% des suffrages face au candidat républicain Emilio T. González soutenu par le président américain Donald Trump, selon les projections de CNN et du quotidien Miami Herald. Elle devient la première femme à la tête de la ville.

Cette victoire dans un Etat où le milliardaire républicain passe la plupart de ses week-ends, dans sa résidence de Mar-a-Lago, vient prolonger une série de succès démocrates. Ceux-ci ont notamment remporté cet automne les élections gouvernorales en Virginie et au New Jersey, ainsi que la mairie de New York.

Leur rencontre devient virale. «Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»

Leur rencontre devient virale«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»

Taux de participation de 20%

A Miami, Mme Higgins, 61 ans, a promis «une gouvernance éthique et responsable qui produit des résultats concrets pour la population».

Son élection a été marquée par un taux de participation de 20% seulement, dans une ville comportant une large population d'origine cubaine, traditionnellement acquise aux républicains.

La cote de popularité de Donald Trump a chuté à son plus bas niveau depuis son retour au pouvoir en janvier, notamment en raison du coût de la vie que les Américains imputent en partie à ses droits de douane, selon les sondages.

Politique économique désastreuse. «Connard endormi» - Dans la tourmente, Trump étrille Biden !

Politique économique désastreuse«Connard endormi» - Dans la tourmente, Trump étrille Biden !

