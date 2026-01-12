Un nombre toujours plus important de Français affirment être d'accord avec les idées défendues par le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, selon un sondage paru dimanche dans le quotidien Le Monde.

Environ 42% de Français sont d'accord avec les idées du parti de Marine Le Pen. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Environ 42% de Français sont d'accord avec les idées du parti de Marine Le Pen, soit trois points de plus que l'an dernier, en progression de 13 points depuis 2022. Près de 44% considèrent qu'il ne représente pas un danger pour la démocratie (-7).

A l'inverse, 44% sont en désaccord avec ses idées (-6 points) et ils sont 41% à considérer que cette formation politique «représente un danger» (+3).

Un parti xénophobe? Environ 40% des personnes interrogées estiment qu'il ne l'est pas. Ils sont près de 60% de cet avis parmi les sympathisants du parti les Républicains (droite). Près de la moitié des sondés (47%) considèrent également que le RN n'est pas un parti antisémite.

Capable d'accéder au pouvoir

Le parti d'extrême droite qui a le vent en poupe ces dernières années avait réussi à remporter 125 sièges de députés sur 577 lors des élections législatives anticipées de 2024.

S'agissant des capacités du parti à accéder au pouvoir, sept Français sur dix estiment qu'il en est capable, un chiffre en progression depuis 2019.

Lors de l'élection présidentielle d'avril 2022, Marine Le Pen, alors présidente du RN, était arrivée deuxième au second tour avec 41,45 % des suffrages, face à Emmanuel Macron. Elle avait déjà échoué en 2017 au second tour (33,90 %), face à l'actuel président de la République.

Marine Le Pen pourrait voir sa quatrième candidature à l'Élysée empêchée par la justice et devoir céder la place à son poulain, Jordan Bardella.

Préférence pour Bardella

La patronne de l'extrême droite sera jugée en appel à partir de mardi à Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (ex-RN) au parlement européen.

En première instance l'année dernière, le tribunal correctionnel de Paris l'avait notamment condamnée à une peine d'inéligibilité de cinq ans avec application immédiate. Pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027, elle doit obtenir une relaxe ou une peine d'inéligibilité réduite.

Selon le sondage du Monde, c'est pour le moment son dauphin et président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui «a le plus de chances de remporter l'élection présidentielle» pour 49% des Français, contre 18% pour Marine Le Pen.

L'enquête a été réalisée en ligne du 1er au 5 janvier auprès de 1511 personnes représentatives de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence) et stratification par région et catégorie d'agglomération.