  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

42% d'avis favorables Les idées de l'extrême droite gagnent du terrain en France

ATS

12.1.2026 - 06:21

Un nombre toujours plus important de Français affirment être d'accord avec les idées défendues par le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, selon un sondage paru dimanche dans le quotidien Le Monde.

Environ 42% de Français sont d'accord avec les idées du parti de Marine Le Pen. (archives)
Environ 42% de Français sont d'accord avec les idées du parti de Marine Le Pen. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.01.2026, 06:21

Environ 42% de Français sont d'accord avec les idées du parti de Marine Le Pen, soit trois points de plus que l'an dernier, en progression de 13 points depuis 2022. Près de 44% considèrent qu'il ne représente pas un danger pour la démocratie (-7).

A l'inverse, 44% sont en désaccord avec ses idées (-6 points) et ils sont 41% à considérer que cette formation politique «représente un danger» (+3).

Un parti xénophobe? Environ 40% des personnes interrogées estiment qu'il ne l'est pas. Ils sont près de 60% de cet avis parmi les sympathisants du parti les Républicains (droite). Près de la moitié des sondés (47%) considèrent également que le RN n'est pas un parti antisémite.

Capable d'accéder au pouvoir

Le parti d'extrême droite qui a le vent en poupe ces dernières années avait réussi à remporter 125 sièges de députés sur 577 lors des élections législatives anticipées de 2024.

S'agissant des capacités du parti à accéder au pouvoir, sept Français sur dix estiment qu'il en est capable, un chiffre en progression depuis 2019.

Lors de l'élection présidentielle d'avril 2022, Marine Le Pen, alors présidente du RN, était arrivée deuxième au second tour avec 41,45 % des suffrages, face à Emmanuel Macron. Elle avait déjà échoué en 2017 au second tour (33,90 %), face à l'actuel président de la République.

Marine Le Pen pourrait voir sa quatrième candidature à l'Élysée empêchée par la justice et devoir céder la place à son poulain, Jordan Bardella.

Préférence pour Bardella

La patronne de l'extrême droite sera jugée en appel à partir de mardi à Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (ex-RN) au parlement européen.

En première instance l'année dernière, le tribunal correctionnel de Paris l'avait notamment condamnée à une peine d'inéligibilité de cinq ans avec application immédiate. Pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027, elle doit obtenir une relaxe ou une peine d'inéligibilité réduite.

Selon le sondage du Monde, c'est pour le moment son dauphin et président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui «a le plus de chances de remporter l'élection présidentielle» pour 49% des Français, contre 18% pour Marine Le Pen.

L'enquête a été réalisée en ligne du 1er au 5 janvier auprès de 1511 personnes représentatives de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence) et stratification par région et catégorie d'agglomération.

Les plus lus

Il en vient aux mains avec une pasteure et la traîne devant le tribunal
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
La BNS a-t-elle encore des réserves d'or aux Etats-Unis?
Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane
Clap de fin pour Ellenberger : «Je quitte ce sport avec gratitude»
«Campeones», le Barça triomphe dans un clasico incandescent