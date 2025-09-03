Une action en justice aux allures de David contre Goliath, opposant les habitants d'une petite île indonésienne menacée par la montée des océans au cimentier suisse Holcim, a été lancée mercredi à Zoug, marquant une première étape dans ce qui pourrait devenir une longue procédure climatique.

ZG: des Indonésiens ont réclamé des indemnités climatiques à Holcim - Gallery A l'issue de l'audience, les plaignants se sont déclarés "optimistes" sur les chances que leur plainte soit traitée par la justice zougoise. Photo: ATS Selon l'avocate (à gauche) des quatre plaignants (à droite), le traitement de la plainte de ses clients par la Cour civile zougoise de première instance ne constituerait qu'une "simple routine". Photo: ATS ZG: des Indonésiens ont réclamé des indemnités climatiques à Holcim - Gallery A l'issue de l'audience, les plaignants se sont déclarés "optimistes" sur les chances que leur plainte soit traitée par la justice zougoise. Photo: ATS Selon l'avocate (à gauche) des quatre plaignants (à droite), le traitement de la plainte de ses clients par la Cour civile zougoise de première instance ne constituerait qu'une "simple routine". Photo: ATS

Agence France-Presse Basile Mermoud

Quatre habitants de l'île de Pari, dans la mer de Java près de Jakarta, demandent au géant des matériaux de construction, qui avait fusionné en 2015 avec le français Lafarge, de les indemniser pour les dommages causés par la montée des eaux.

L'audience qui s'est tenue à Zoug, où se trouve le siège d'Holcim, visait à déterminer la recevabilité de leur plainte, déposée en 2023, l'objectif étant de déterminer si la cour est compétente ou non pour se prononcer sur le fond. Sa décision peut tomber rapidement ou dans plusieurs semaines ou mois.

«C'est un combat de David contre Goliath», a déclaré à l'AFP Mme Asmania, une des plaignantes, au sortir des trois heures d'audience. «Nous venons d'une très petite île, dans un endroit isolé, en Indonésie, mais nous devons nous battre contre une très grande entreprise», a ajouté cette mère de trois enfants, qui vit du tourisme sur l'île ainsi que de la pêche et de la culture d'algues.

Menace «existentielle»

«A première vue, l'île a l'air idyllique», a déclaré Cordelia Bähr, l'avocate des plaignants, et pourtant le changement climatique constitue «une menace existentielle» pour ce bout de terre de 42 hectares et ses habitants.

«Mais il reste encore de l'espoir» si des mesures sont prises pour défendre l'île contre la montée des eaux, a poursuivi l'avocate. Les plaignants réclament aussi qu'Holcim participe aux frais pour la protéger, notamment en plantant des palétuviers.

En onze ans, l'île a perdu 11% de son territoire et risque d'être engloutie d'ici 2050, selon l'Entraide protestante suisse (Eper), une des ONG soutenant les plaignants.

Stefanie Pfisterer, une des avocates d'Holcim, a, elle tenté de convaincre la cour qu'un procès n'est pas «la bonne plateforme» pour «le combat» contre le changement climatique. Selon elle, les ONG essaient d'obtenir «par la voie juridique» ce qu'elles ne parviennent pas obtenir «politiquement», a-t-elle argumenté.

Si les procédures contre les entreprises dans les énergies fossiles se sont multipliées ces dernières années, cette plainte contre Holcim pourrait marquer un tournant dans les litiges climatiques, dans la mesure où elle s'attaque à un secteur moins en vue que l'aviation ou le pétrole mais également très polluant.

Les fours à haute température pour cuire le calcaire et fabriquer le ciment brûlent généralement du charbon, et la réaction chimique elle-même génère du CO2 supplémentaire, le secteur étant responsable d'environ 8% du CO2 rejeté chaque année dans l'atmosphère.

Eviter un précédent

Holcim avait entièrement vendu ses activités en Indonésie en 2019, mais les plaignants considèrent que le groupe est «coresponsable de l'élévation des températures, et donc de l'élévation du niveau de la mer», a expliqué à l'AFP Yvan Maillard-Ardenti, membre de l'ONG EPER.

Il cite une étude estimant qu'Holcim a émis 7 milliards de tonnes de CO2 entre 1950 et 2021, soit 0,42% du total des émissions industrielles depuis 1750, les plaignants exigeant un dédommagement qui correspond à ces émissions.

«Le contraste est énorme entre cette île qui est en train de disparaître et la richesse que l'on a ici à Zoug», a-t-il déclaré à l'issue de l'audience, cette petite ville du centre de la Suisse connue pour sa fiscalité avantageuse qui attire de nombreuses entreprises internationales.

Les quatre plaignants réclament chacun 3.600 francs (3.840 euros) de dédommagements, «un montant extrêmement faible par rapport aux milliards de bénéfices que l'entreprise fait». En 2024, son chiffre d'affaires se montait à 24,6 milliards de francs et son bénéfice net à 2,9 milliards francs.

Ces procès impliquent de petites sommes mais les entreprises «veulent éviter un précédent», a déclaré à l'AFP Roda Verheyen, une avocate qui a soutenu un agriculteur péruvien dans un procès contre le groupe allemand d'énergie RWE, et qui est venue assister à l'audience à Zoug. «Elles ne veulent tout simplement pas accepter leur responsabilité», selon elle.