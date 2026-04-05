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Après un ultimatum De «bonnes chances» d'avoir un accord lundi avec l'Iran, dit Trump

ATS

5.4.2026 - 18:55

Donald Trump a estimé dimanche auprès de Fox News qu'il existait de «bonnes chances» de parvenir à un accord avec l'Iran lundi, date d'expiration de son ultimatum adressé à Téhéran.

Le président Donald Trump s'exprime lors d'une rencontre avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le jeudi 19 mars 2026, à Washington. (Archives)
Le président Donald Trump s'exprime lors d'une rencontre avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le jeudi 19 mars 2026, à Washington. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.04.2026, 18:55

«Je pense qu'il y a de bonnes chances demain» d'avoir un accord, a déclaré le président américain lors d'un entretien par téléphone avec un journaliste de la chaîne. Sans accord, «vous allez voir des ponts et des centrales électriques s'effondrer à travers tout le pays», a-t-il de nouveau menacé.

Lors du même entretien, Donald Trump a affirmé avoir garanti «l'immunité» aux négociateurs iraniens, afin qu'ils ne soient pas visés par des frappes américano-israéliennes.

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Pas d'arme nucléaire

Selon le président, les négociations ne portent pas sur la possibilité pour l'Iran de développer une arme nucléaire, puisque Téhéran aurait abandonné cette idée, a-t-il affirmé.

«Le point important, c'est qu'ils n'auront pas d'arme nucléaire. Ils ne négocient même pas sur cette question, c'est tellement facile. Ça a déjà été concédé. La plupart des sujets ont été concédés», a assuré Donald Trump, selon le journaliste Trey Yingst de Fox News.

Donald Trump a également affirmé que les Etats-Unis avaient tenté – à une date non précisée – d'envoyer des armes aux manifestants en Iran contre le pouvoir en place, par l'intermédiaire des groupes kurdes dans la région.

Un mouvement de contestation avait éclaté fin décembre en Iran en raison de la hausse du coût de la vie, avant de se propager et d'évoluer en rassemblements antigouvernementaux. En janvier, Donald Trump avait promis aux protestataires: «l'aide est en route».

«On a envoyé des armes aux manifestants, beaucoup», a-t-il déclaré dimanche à Fox News, avant d'ajouter: «Je pense que les Kurdes ont pris les armes.»

Fin mars, un haut responsable du Kurdistan d'Irak avait assuré dans un entretien à l'AFP que Washington n'armait pas les groupes kurdes iraniens exilés dans la région.

«Nous n'avons vu aucune tentative des Etats-Unis, d'une quelconque branche des Etats-Unis, d'armer les groupes de l'opposition iranienne au Kurdistan, absolument pas», avait déclaré Qubad Talabani, Premier ministre adjoint du Kurdistan autonome.

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