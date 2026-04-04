  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine De nombreux blessés dans une nouvelle vague de frappes russes

ATS

4.4.2026 - 11:22

Des frappes russes contre l'Ukraine ont fait au moins 14 blessés dans la nuit de vendredi à samedi marquée à nouveau par un grand nombre d'attaques de drones, alors que des frappes en Russie ont fait un mort et quatre blessés.

rois personnes ont été blessées dans la région de Dnipropetrovsk.
rois personnes ont été blessées dans la région de Dnipropetrovsk.
AFP

Keystone-SDA

04.04.2026, 11:22

La Russie a visé l'Ukraine avec 286 drones de longue portée pendant la nuit, dont 260 ont été interceptés selon les forces de l'air ukrainiennes.

Dans la région de Soumy (nord), 11 personnes ont été blessées dans des frappes sur «des zones résidentielles et des infrastructures civiles», selon un communiqué de la police régionale.

Des images publiées par les services de secours ukrainiens montrent un immeuble dont les étages supérieurs étaient la proie des flammes pendant la nuit.

Région de Dnipropetrovsk

Trois personnes ont été blessées dans la région de Dnipropetrovsk (est), dont un bébé de cinq mois et un garçon âgé de six ans, a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Ganja.

En Russie, une attaque de missiles et drones sur la région de Rostov (sud), frontalière de l'Ukraine, a fait un mort et quatre blessés graves dans la ville de Taganrog, a indiqué le gouverneur régional Iouri Slioussar samedi matin sur Telegram.

Il a précisé que parmi les quatre victimes figuraient trois résidents de la localité et un ressortissant étranger et que les blessés se trouvaient dans un état critique.

Hydrocarbures. La guerre au Moyen-Orient menace l'immobilier et le chauffage en Suisse

HydrocarburesLa guerre au Moyen-Orient menace l'immobilier et le chauffage en Suisse

Sur la mer d'Azov, «un navire commercial a été endommagé par la chute de débris de drones et a pris feu», a-t-il également indiqué, ajoutant qu'il s'agit d'un «cargo sous pavillon étranger» qui se situait à plusieurs kilomètres des côtes.

Le responsable n'a pas précisé l'origine de ces attaques.

Les plus lus

«Qu'une légende comme Stan dise ça, c'est incroyable...»
Quand l'équipage d'Artémis II découvre la face cachée de la Lune
Trump semble repousser à nouveau son ultimatum à l'Iran
Karin Keller-Sutter au cœur d’une controverse après une plainte contre Grok
Armement: les Etats-Unis menacent, la Suisse cède et paie des dizaines de millions
«Cette nouvelle loi rappelle la RDA et l'époque du mur de Berlin»