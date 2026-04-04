Des frappes russes contre l'Ukraine ont fait au moins 14 blessés dans la nuit de vendredi à samedi marquée à nouveau par un grand nombre d'attaques de drones, alors que des frappes en Russie ont fait un mort et quatre blessés.

rois personnes ont été blessées dans la région de Dnipropetrovsk. AFP

Keystone-SDA ATS

La Russie a visé l'Ukraine avec 286 drones de longue portée pendant la nuit, dont 260 ont été interceptés selon les forces de l'air ukrainiennes.

Dans la région de Soumy (nord), 11 personnes ont été blessées dans des frappes sur «des zones résidentielles et des infrastructures civiles», selon un communiqué de la police régionale.

Des images publiées par les services de secours ukrainiens montrent un immeuble dont les étages supérieurs étaient la proie des flammes pendant la nuit.

Région de Dnipropetrovsk

Trois personnes ont été blessées dans la région de Dnipropetrovsk (est), dont un bébé de cinq mois et un garçon âgé de six ans, a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Ganja.

En Russie, une attaque de missiles et drones sur la région de Rostov (sud), frontalière de l'Ukraine, a fait un mort et quatre blessés graves dans la ville de Taganrog, a indiqué le gouverneur régional Iouri Slioussar samedi matin sur Telegram.

Il a précisé que parmi les quatre victimes figuraient trois résidents de la localité et un ressortissant étranger et que les blessés se trouvaient dans un état critique.

Sur la mer d'Azov, «un navire commercial a été endommagé par la chute de débris de drones et a pris feu», a-t-il également indiqué, ajoutant qu'il s'agit d'un «cargo sous pavillon étranger» qui se situait à plusieurs kilomètres des côtes.

Le responsable n'a pas précisé l'origine de ces attaques.