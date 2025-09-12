  1. Clients Privés
Douilles gravées de messages de haine Assassinat de Charlie Kirk : la minutieuse préparation du tueur se précise

Sven Ziegler

12.9.2025

Le suspect Tyler Robinson, désormais arrêté, aurait préparé son attaque avec une grande minutie. Des éléments troublants – messages contradictoires, douilles portant des slogans politiques, ainsi que des déclarations de membres de sa famille – offrent un premier aperçu de ses motivations possibles.

USA : chasse à l'homme après le meurtre de Charlie Kirk

USA : chasse à l'homme après le meurtre de Charlie Kirk

Le meurtrier du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk est toujours introuvable, malgré la gigantesque chasse à l'homme enclenchée depuis mercredi pour retrouver l'auteur d'un assassinat qui a choqué un pays profondément polarisé.

12.09.2025

Rédaction blue News

12.09.2025, 17:00

12.09.2025, 17:54

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Les enquêteurs ont découvert des douilles marquées d’inscriptions politiques, dont «Hé, fasciste! Attrape!».
  • Robinson a utilisé Discord pour détailler son plan, y compris la cachette de son fusil.
  • Des proches rapportent qu’il qualifiait Charlie Kirk de «plein de haine».
Montre plus

L’arrestation de Tyler Robinson, un étudiant de 22 ans originaire de l’Utah, soupçonné d’avoir abattu l’activiste conservateur Charlie Kirk mercredi, permet peu à peu de mieux cerner ses motivations. Alors que l’enquête se poursuit, les premiers éléments laissent entrevoir un acte non seulement planifié de longue date, mais aussi chargé d’un message politique.

Comme l’a indiqué le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, plusieurs douilles gravées ont été retrouvées sur l’arme présumée du crime. Certaines portaient des slogans politiques tels que «Hé, fasciste! Attrape!» ou encore une référence à la chanson antifasciste Bella ciao. D’autres inscriptions, plus moqueuses, comme «Si tu lis ça, tu es gay, lmao», ont également été relevées. Selon les autorités, ces messages suggèrent que Tyler Robinson a envisagé son acte comme une prise de position politique.

Exécution prévue via Discord

Les révélations issues de l’entourage de Tyler Robinson s’avèrent particulièrement explosives. Son colocataire a remis aux enquêteurs des extraits de conversations provenant de la plateforme Discord. Dans ces échanges, Robinson évoque un fusil dissimulé dans un terrain, l’installation d’une lunette de visée, ainsi qu’un changement de vêtements prévu après l’attaque. Il y mentionne également avoir enveloppé l’arme dans une serviette – un détail que les enquêteurs ont pu confirmer ultérieurement sur les lieux.

Robinson était étudiant à l'université de l'Utah.
Robinson était étudiant à l'université de l'Utah.
AP

Alors que ses amis le décrivaient jusqu’ici comme un jeune homme sans histoire, les enquêteurs commencent à voir dans les témoignages familiaux les premiers indices d’une radicalisation politique. Un proche a confié que Tyler Robinson s’était «de plus en plus politisé» et qu’il devenait régulièrement conflictuel lors de discussions. Il aurait exprimé à plusieurs reprises son hostilité envers Charlie Kirk. Lors d’un dîner, quelques jours avant l’attentat, il aurait déclaré que Kirk était «plein de haine» et qu’il «la propageait».

Pas encore de motif officiel

Malgré ces éléments troublants, les enquêteurs se gardent pour l’instant de tirer des conclusions définitives. «Nous voyons des références politiques évidentes», a déclaré le gouverneur Spencer Cox, «mais il est encore trop tôt pour parler d’un motif clair tant que toutes les preuves n’ont pas été analysées.» Le directeur du FBI, Kash Patel, a de son côté assuré que l’enquête se déroulerait de manière «transparente», tout en appelant à la prudence face aux interprétations hâtives.

L’assassinat de Charlie Kirk, cofondateur de Turning Point USA et proche allié de l’ancien président Donald Trump, a profondément choqué les États-Unis. Trump a qualifié les faits d’"exécution politique" et a réclamé la peine de mort pour le suspect. De son côté, le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a appelé au calme, mettant en garde contre toute surenchère partisane : «Il y a une personne responsable – et seulement cette personne», a-t-il déclaré.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

