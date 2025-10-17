  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

25 pour cent De nouveaux droits de douane américains sur les bus et camions

ATS

18.10.2025 - 01:37

Le président américain Donald Trump a signé vendredi un décret imposant 25% de droits de douane sur les camions et 10% sur les bus et autocars, créant une nouvelle catégorie de produits concernés par des droits de douane sectoriels.

Selon Capital Economics, les Etats-Unis importent 78% de leurs camions du Mexique et 15% du Canada (archives).
Selon Capital Economics, les Etats-Unis importent 78% de leurs camions du Mexique et 15% du Canada (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.10.2025, 01:37

18.10.2025, 07:09

Le président avait annoncé à la fin septembre son intention de mettre en place cette nouvelle surtaxe douanière sur les camions, initialement prévue pour le 1er octobre. Il a au passage ajouté celle sur les autocars, dont il n'avait jusqu'ici pas été fait mention.

Il étend ainsi à ces deux catégories de véhicules les droits de douane déjà existant sur le secteur automobile, à compter du 1er novembre.

Cette décision intervient à l'issue d'une enquête menée par le ministère du commerce afin de déterminer si la délocalisation de cette industrie représente un risque en matière de sécurité nationale pour le pays, une approche employée pour l'ensemble des droits de douane sectoriels déjà mis en place.

93% des camions importés

Ces nouveaux droits de douane ne s'appliqueront cependant pas entièrement sur les camions en provenance du Canada et du Mexique, dès lors que leur production répond aux critères prévus dans le cadre du traité de libre-échange entre les trois pays (ACEUM), a précisé un responsable américain.

Pour les véhicules concernés, seules les pièces non fabriquées aux Etats-Unis seront taxées à 25%. Mais ils en restent exemptés pour l'instant, le temps pour le ministère du commerce de déterminer comment mettre en application cette taxe.

Selon Capital Economics, les Etats-Unis importent 78% de leurs camions du Mexique et 15% du Canada. Pour les autocars et autobus en revanche, les 10% s'appliqueront pleinement pour les véhicules venant des deux pays voisins, qu'ils soient dans le cadre de l'ACEUM ou non.

La Maison-Blanche a profité de ce décret pour répondre au passage à une demande de l'industrie automobile, en prolongeant jusqu'en 2030 la déduction de 3,75% du prix recommandé que les constructeurs peuvent appliquer pour les automobiles fabriquées aux Etats-Unis contenant des pièces détachées importées.

Initialement prévu pour un an, ce dispositif avait été ajouté à la demande du secteur afin de réduire l'impact des droits de douane sur les constructeurs automobiles. Il s'appliquera dans les mêmes conditions aux camions fabriqués aux Etats-Unis.

Les plus lus

Un prix Nobel s’éteint, la physique pleure l’une de ses plus éminentes figures
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Valais : un bloc rocheux de 50m³ menace Collombey, 250 évacuations prévues