Fin de guerre ? De nouveaux pourparlers en vue entre Ukrainiens et Américains

ATS

16.1.2026 - 14:31

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé vendredi qu'une délégation de son pays était en route vers les Etats-Unis pour de nouveaux pourparlers avec les émissaires américains en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie.

La délégation ukrainienne est actuellement en route vers les Etats-Unis, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse (archives).
La délégation ukrainienne est actuellement en route vers les Etats-Unis, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.01.2026, 14:31

16.01.2026, 14:38

«Dans les prochains jours, des réunions entre nos représentants ukrainiens et les Etats-Unis seront programmées. La délégation ukrainienne est actuellement en route vers les Etats-Unis», a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence de presse.

