«En représailles» De «violents affrontements» ont éclaté à la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan

Basile Mermoud

11.10.2025

De violents affrontements ont éclaté samedi entre forces talibanes et soldats pakistanais le long de leur frontière, après que Kaboul a accusé Islamabad d'avoir mené des frappes aériennes sur son sol, ont indiqué des responsables talibans et pakistanais à l'AFP.

Des conteneurs ont été placés pour bloquer l’accès à une route menant à l’ambassade des États-Unis, dans le cadre de mesures de sécurité, après que le gouvernement pakistanais a interdit une manifestation prévue par le parti islamiste Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) en solidarité avec Gaza, à Islamabad, le 11 octobre 2025.
Des conteneurs ont été placés pour bloquer l’accès à une route menant à l’ambassade des États-Unis, dans le cadre de mesures de sécurité, après que le gouvernement pakistanais a interdit une manifestation prévue par le parti islamiste Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) en solidarité avec Gaza, à Islamabad, le 11 octobre 2025.
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.10.2025, 20:06

«En représailles aux frappes aériennes menées par l'armée pakistanaise sur Kaboul», des forces talibanes sont engagés «dans de violents affrontements contre des forces de sécurité pakistanaises dans diverses zones» frontalières, a indiqué le porte-parole d'une unité talibane.

