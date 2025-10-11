De violents affrontements ont éclaté samedi entre forces talibanes et soldats pakistanais le long de leur frontière, après que Kaboul a accusé Islamabad d'avoir mené des frappes aériennes sur son sol, ont indiqué des responsables talibans et pakistanais à l'AFP.

Des conteneurs ont été placés pour bloquer l’accès à une route menant à l’ambassade des États-Unis, dans le cadre de mesures de sécurité, après que le gouvernement pakistanais a interdit une manifestation prévue par le parti islamiste Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) en solidarité avec Gaza, à Islamabad, le 11 octobre 2025. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«En représailles aux frappes aériennes menées par l'armée pakistanaise sur Kaboul», des forces talibanes sont engagés «dans de violents affrontements contre des forces de sécurité pakistanaises dans diverses zones» frontalières, a indiqué le porte-parole d'une unité talibane.