Les Etats-Unis vont s'assurer qu'un éventuel déblocage d'avoirs iraniens ne financerait pas le «terrorisme», a indiqué lundi le vice-président américain JD Vance, expliquant que le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, avait fait une proposition de mécanisme de contrôle

La question des avoirs iraniens «n'était pas une priorité élevée pour nous» lors des pourparlers entre Téhéran et Washington, a fait savoir le vice-président américain. KEYSTONE

Keystone-ATS Angelica Zermatten

La question des avoirs iraniens «n'était pas une priorité élevée pour nous» lors des pourparlers entre Téhéran et Washington mais les Etats-Unis voulaient «mettre en place un processus permettant - si nous devions un jour débloquer des avoirs iraniens - de nous assurer que cet argent iranien profite au peuple iranien et ne serve pas à financer le terrorisme», a déclaré JD Vance, devant les journalistes.

La question des avoirs iraniens fait partie du protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, signé la semaine dernière, qui prévoit que les fonds et actifs iraniens gelés ou soumis à restrictions seront pleinement rendus disponibles et utilisables dès la mise en oeuvre de cet accord.

Après la signature du protocole d'accord, les Etats-Unis et l'Iran ont entamé dimanche en Suisse des pourparlers, auxquels Jared Kushner a participé, visant à aboutir à un accord final pour mettre un terme au conflit au Moyen-Orient, déclenché par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février.

Acheter du blé américain

JD Vance a expliqué que le gendre du président américain avait proposé «une solution très intéressante avec les Qataris», leur donnant, ainsi qu'aux Etats-Unis, «un droit de regard» sur un éventuel déblocage d'avoirs iraniens.

«Et cet argent servirait ensuite à acheter du soja, du maïs et du blé américains afin d'en faire bénéficier le peuple iranien», a-t-il assuré.

«Ce que Jared, les Qataris et l'ensemble de l'équipe ici (...) ont accompli me semble être un accord typique de Trump», a-t-il salué, avant de résumer: «si des avoirs iraniens venaient un jour à être débloqués, ils serviraient à enrichir les agriculteurs américains tout en nourrissant le peuple iranien».

«C'est un accord très, très bon (...) qui est formidable pour notre peuple, formidable pour le peuple iranien, et qui, fondamentalement, contribuera une fois de plus à cette architecture de sécurité régionale que nous avons mise en place et pour laquelle nous allons travailler très dur pour faire en sorte que cela perdure», a insisté JD Vance.

L'Iran fait l'objet depuis des décennies de sanctions américaines qui pénalisent son économie et les transactions internationales. Le pays a en outre vu ses avoirs à l'étranger gelés dans la foulée de la Révolution islamique en 1979.

En l'absence de chiffres officiels, les médias locaux ont estimé récemment ces avoirs à entre 100 et 123 milliards de dollars.