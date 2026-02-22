Décapité par la guerre, le Hamas s’apprête à désigner un nouveau chef

Le Hamas, décapité pendant la guerre avec Israël dans la bande de Gaza, s'apprête à désigner son nouveau chef après avoir achevé ses élections internes, au moment où le mouvement islamiste palestinien cherche à définir sa stratégie pour l'après-guerre.

Les élections se sont déroulées durant plusieurs semaines dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et parmi les militants à l'étranger (photo d’illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Deux dirigeants du Hamas sont en compétition pour en prendre les rênes, a déclaré à l'AFP un responsable du mouvement sous couvert d'anonymat: Khaled Mechaal, 69 ans, ancien chef du bureau politique qui dirige actuellement le bureau de la diaspora, et Khalil al-Hayya, 65 ans, l'homme des négociations avec Israël via les pays médiateurs, qui ont conduit au cessez-le-feu à Gaza.

Ces élections se sont déroulées durant plusieurs semaines dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et parmi les militants à l'étranger.

Des milliers de membres du Hamas ont participé à ce scrutin qui a permis de renouveler le Conseil de la Choura, une instance consultative de plus de 80 personnes composée essentiellement de figures religieuses et renouvelable tous les quatre ans. Ce Conseil a élu le nouveau bureau politique de 18 membres qui va à son tour désigner son chef.

«Renouveler la légitimité»

«Le mouvement a achevé ses élections internes dans les trois régions et a atteint la dernière étape de la désignation du chef du bureau politique», a annoncé le responsable.

Le Hamas «publiera un communiqué dès que le président du mouvement aura été choisi, probablement au cours du mois de ramadan», qui a commencé cette semaine, a-t-il précisé.

Un autre responsable du mouvement a déclaré que le nouveau chef serait désigné «pour une période de transition d'un an». «Le but premier de ce processus était de renouveler la légitimité interne et de pourvoir les postes vacants au sein de la direction», a ajouté cette source.

La guerre dans le territoire palestinien avait été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent contre Israël menée par le Hamas, qui s'était emparé du pouvoir à Gaza en 2007.

Le Hamas, qui a accepté de renoncer à la gouvernance du territoire, a néanmoins repris le contrôle du quotidien dans le secteur évacué par l'armée israélienne depuis le début de la trêve le 10 octobre 2025, où il a fait déployer la police locale et s'emploie à relancer les administrations publiques.

Le mouvement islamiste, considéré comme une organisation terroriste par Israël et de nombreux autres pays, refuse par ailleurs de déposer les armes aux conditions posées par Israël et n'accepterait de rendre son armement, sous certaines conditions, qu'à une autorité dirigée par des Palestiniens.

«Transformation»

Le renouvellement de la hiérarchie du Hamas fait suite à la mort d'Ismaïl Haniyeh, son chef politique tué par Israël dans une attaque à Téhéran le 31 juillet 2024, et à celle de Yahya Sinouar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, tué le 16 octobre 2024 par des soldats israéliens à Rafah, dans le sud du territoire.

Considéré comme le cerveau des attaques du 7 octobre, Yahya Sinouar avait succédé à Ismaïl Haniyeh. Après sa mort, le Hamas avait désigné un bureau politique restreint de cinq membres dans l'attente de nouvelles élections.

Khaled Mechaal, né en Cisjordanie le 28 mai 1956, a dirigé le bureau politique du Hamas de 2004 à 2017 et n'a jamais vécu à Gaza. Il a rejoint le mouvement au Koweït, avant de vivre en Jordanie, en Syrie puis au Qatar.

Selon la fiche que lui consacre l'ONG Counter Extremism Project (CEP), il a «supervisé la transformation du Hamas, d'une organisation exclusivement terroriste en une entité hybride, à la fois terroriste et politique».

Khalil al-Hayya, né dans la bande de Gaza le 5 novembre 1960, occupe des fonctions dirigeantes dans le mouvement depuis au moins 2006, selon le CEP, et bénéficie du soutien de sa branche militaire, les brigades Ezzedine Al-Qassam.