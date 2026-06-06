Décès de Bernadette Chirac : les politiques saluent une «grande dame de coeur»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Décès de Bernadette Chirac : les politiques saluent une «grande dame de coeur»

Angelica Zermatten

6.6.2026

Bernadette Chirac est décédée vendredi soir à l'âge de 93 ans, une personnalité  saluée non pas seulement comme étant la veuve de l'ancien président Jacques Chirac mais aussi comme une femme politique indépendante et engagée dans le soutien aux malades.

En hommage, un registre de condoléances a été ouvert samedi après-midi en face du palais de l'Elysée et le sera encore dimanche.
En hommage, un registre de condoléances a été ouvert samedi après-midi en face du palais de l'Elysée et le sera encore dimanche.
AFP

06.06.2026, 19:46

06.06.2026, 19:49

Bernadette Chirac «s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans», le 18 mai dernier, a annoncé sa fille Claude Chirac samedi à l'AFP.

Emmanuel Macron a salué une «grande dame de coeur» qui «a marqué notre histoire» et «le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant», notamment à la tête de la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Elle avait laissé sa place en 2019 à Brigitte Macron qui a fait part de son «immense respect» pour son action.

En hommage, le président et son épouse ont invité «ceux qui le souhaitent à se rendre à la Maison Elysée située en face du palais» présidentiel dans le centre de Paris, où «un registre de condoléances sera mis à disposition».

Carnet noir. Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République, est décédée à 93 ans

Carnet noirBernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République, est décédée à 93 ans

Epouse pendant plus de 60 ans de Jacques Chirac, restée longtemps dans l’ombre du «grand», elle a accompagné son époux tout au long de son chemin vers l’Elysée (ministères, Matignon, mairie de Paris, RPR…) jusqu’à la victoire à l’élection présidentielle de 1995, au troisième essai.

Bernadette Chirac aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

Née le 18 mai 1933 à Paris, Bernadette Chodron de Courcel a grandi dans une famille de diplomates du 16e arrondissement de la capitale. Elève de Sciences-Po Paris, c’est dans cette grande école qu’elle rencontre Jacques Chirac, qu'elle épouse en 1956.

Durant le premier mandat présidentiel (1995-2002) de Jacques Chirac, elle est d’abord reléguée au second plan. Avant de jouer un rôle essentiel dans la réélection de son mari en 2002, devenue très populaire auprès des Français, notamment à la tête de l’opération Pièces jaunes en faveur des enfants hospitalisés, et la coqueluche des élus de droite, qui s’arrachent son soutien aux municipales et aux législatives.

«Un caractère»

D’allure classique et bourgeoise, réputée beaucoup plus conservatrice que son mari, dotée d’un solide sens politique, celle qui avait acquis le surnom de «Bernie» avait mis en garde Jacques Chirac en 1997 contre le désastre d’une dissolution, dont elle accablait le secrétaire général de l’Elysée d'alors, Dominique de Villepin. Ce qui n'a pas empêché ce dernier de «saluer la mémoire d'une femme libre, indépendante et profondément engagée».

Elle soutiendra Nicolas Sarkozy, à la différence de son mari qui ne lui a jamais pardonné sa trahison pour Edouard Balladur en 1995. L'ancien président a témoigné sur X «perdre une grande amie» qui «était fidèle, courageuse, drôle, intransigeante, affectueuse».

En 2002, «son analyse s’est révélée particulièrement juste», a rappelé l'ancien ministre Jean-François Copé car elle avait été une des rares à anticiper la montée du leader du Front national Jean-Marie Le Pen.

Plusieurs candidats à la présidentielle n'ont pas manqué de lui rendre hommage Cette personnalité, «c’était un caractère, une exigence, d’abord avec elle-même, une fidélité et une solidité dans les épreuves», a résumé Edouard Philippe à l’AFP. Bruno Retailleau a salué «une femme d’exception» qui «aura incarné, avec une dignité rare, le sens du devoir, l’amour de la France». «Bernadette Chirac était cette femme de caractère, d’une force rare, devenue un visage familier», a renchéri Gabriel Attal.

Jordan Bardella a lui aussi salué «la cheville ouvrière de l’opération «Pièces jaunes»»,

En dépit de ses convictions à droite, plusieurs personnalités de gauche ont salué son parcours. L'ancien président François Hollande, qui l'a côtoyée politiquement en Corrèze, a salué une «dame obstinée, volontaire, dévouée sans doute, mais surtout indépendante».

Le socialiste Olivier Faure souligne qu'elle «sut se donner une place dans un siècle où les femmes étaient encore présentées comme la simple prolongation de leurs époux. A sa façon elle participa au combat féministe».

De 2010 à 2019, elle avait également siégé au conseil d'administration de LVMH. «Bernadette Chirac vouait à l'excellence française et au rayonnement de la France une passion inaltérable», a réagi son PDG Bernard Arnault.

Très proche du couple Chirac, «ma famille de coeur», la chanteuse Line Renaud a salué «une femme de courage et de conviction qui a porté très haut la fonction de première dame»

Les plus lus

La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale
De la disparition de Lyhanna à une affaire d'Etat
Des centaines d'Albanais protestent contre un projet immobilier lié à la famille Trump
Décès de Bernadette Chirac : les politiques saluent une «grande dame de coeur»
Un mort dans un accident de randonnée en Gruyère
Le virtuose Antonelli rafle la pole dans les rues de Monaco