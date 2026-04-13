«Un immense soulagement» et «une victoire pour la démocratie» : la défaite du Premier ministre hongrois Viktor Orban, proche de Donald Trump et de Vladimir Poutine, battu par le conservateur pro-européen Peter Magyar, a été saluée dimanche soir au sein des institutions européennes.

Peter Magyar, leader of the opposition Tisza party, speaks to his supporters following the announcement of the partial results of the parliamentary election, in Budapest, Hungary, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

«La Hongrie a choisi l'Europe», et «ce soir, le coeur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie», s'est réjouie la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à l'annonce des résultats, devançant le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz ou le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui ont également adressé leurs félicitations à Peter Magyar.

La présidente de la Commission a parlé dans la soirée au futur Premier ministre hongrois et ils sont «convenus d'une étroite collaboration», selon une porte-parole de la dirigeante de l'exécutif européen.

«La place de la Hongrie est au coeur de l'Europe», a abondé la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, tandis que le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, saluait «l'esprit démocratique» du peuple hongrois.