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Manifestation à Paris «Défendons l’information» : la presse française mobilisée face à une crise sans précédent

Basile Mermoud

18.6.2026

Plusieurs centaines de journalistes et professionnels de la presse française ont manifesté jeudi à Paris pour alerter l'opinion sur la crise du secteur, entre plans sociaux qui se multiplient, modèle économique vacillant et bouleversements liés à l'IA.

Présent dans le cortège, Edwy Plenel, le cofondateur du site indépendant d'investigation Mediapart, a estimé que «quand l'information est attaquée, la démocratie est menacée».
Présent dans le cortège, Edwy Plenel, le cofondateur du site indépendant d'investigation Mediapart, a estimé que «quand l'information est attaquée, la démocratie est menacée».
AFP

18.06.2026, 14:28

Sous une chaleur écrasante, le cortège s'est élancé derrière une grande banderole «Défendons l'information, notre bien commun au service de la démocratie».

«D'habitude, une grève, c'est pour obtenir quelque chose de très concret, comme le retrait d'une loi. Là, c'est pour l'honneur, pour nos valeurs. Il faut dire à nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs que l'information est en danger», a déclaré à l'AFP Julien Fleury, reporter à la radio publique Radio France et secrétaire général du SNJ, le premier syndicat des journalistes.

Présent dans le cortège, Edwy Plenel, le cofondateur du site indépendant d'investigation Mediapart, a estimé que «quand l'information est attaquée, la démocratie est menacée». «Ça fait 50 ans que je fais ce métier, il n'a jamais été aussi fragilisé», a-t-il assuré. Pour le secteur, les défis existentiels sont nombreux.

Son modèle économique est en crise, à cause d'une baisse d'appétit pour l'information payante et de la perte de revenus publicitaires captés par les grandes plateformes numériques.

Résultat: plans d'économies et suppressions d'emplois se sont multipliés ces derniers mois, de la presse régionale aux magazines.

Parmi les cas les plus emblématiques, figure l'annonce d'un vaste plan social qui prévoit la suppression de 40% des effectifs au sein du groupe Prisma (Capital, Geo, Femme Actuelle, Voici...), dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Le groupe Centre France, qui compte 1.600 salariés répartis dans huit quotidiens régionaux, a annoncé en avril son sixième plan social en 12 ans. Les syndicats redoutent désormais de nombreuses suppressions de postes au sein d'un autre groupe de presse, EBRA, qui édite neuf titres régionaux.

Autre motif d'inquiétude: l'intelligence artificielle. La presse a des rapports tendus avec les grandes entreprises d'IA, qui rechignent à payer pour utiliser ses contenus.

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