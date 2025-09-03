Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Image pour l’histoire Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !

ATS

3.9.2025 - 03:59

Une image pour l'histoire: le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont assisté ensemble mercredi à Pékin à un défilé militaire géant célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde guerre mondiale.

Keystone-SDA

03.09.2025, 03:59

03.09.2025, 07:14

M. Xi a serré la main tour à tour à M. Poutine puis à M. Kim ainsi qu'à la vingtaine d'autres dirigeants étrangers invités à leurs arrivées successives. Puis, échangeant des amabilités, les dirigeants se sont mis en marche sur le tapis rouge, M. Poutine à la droite de M. Xi et M. Kim à sa gauche, en tête du groupe, vers la place Tiananmen pour la parade, selon des images retransmises par la télévision d'Etat.

Lors du défilé au pas cadencé, lancé par des salves de canon, des milliers de participants ont entonné des chants patriotiques sur l'immense place pavoisée de drapeaux rouges et survolée par des avions et des hélicoptères, tandis qu'étaient présentés les derniers équipements militaires de Pékin.

Défilé de Pékin. Kim Jong Un en Chine pour un moment historique avec Xi Jinping et Poutine

Défilé de PékinKim Jong Un en Chine pour un moment historique avec Xi Jinping et Poutine

Une Chine «inarrêtable»

M. Xi, debout dans sa voiture à toit ouvrant, a passé les troupes en revue. «La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément», a-t-il proclamé dans un discours.

Dans une période de tensions géopolitiques et de guerre commerciale, il a mis en garde: «L'humanité fait de nouveau face à un choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation». M. Xi a appelé à prévenir la réédition de «tragédies historiques» comme celle qui a vu mourir des millions de Chinois face aux troupes japonaises il y a plus de 80 ans. Il s'est gardé de toute référence explicite aux Etats-Unis ou aux sujets de discorde comme Taïwan ou les droits de douane.

Aucun dirigeant occidental de premier plan n'était dans l'assistance, où avait toutefois pris place le premier ministre slovaque Robert Fico, un allié de M. Poutine au sein de l'UE. La présence de Kim Jong-un en compagnie de ses deux puissants voisins était une première.

Relation «stratégique». Xi et Poutine célèbrent leur relation «stratégique» à Pékin

Relation «stratégique»Xi et Poutine célèbrent leur relation «stratégique» à Pékin

«Faculté de rassembler»

Jamais depuis son accession au pouvoir à la fin 2011, le dirigeant nord-coréen, qui limite les sorties hors de son pays reclus et soumis à de lourdes sanctions occidentales, ne s'est montré dans une telle réunion de dirigeants étrangers.

La journée marque le point d'orgue d'une séquence au cours de laquelle la Chine a également accueilli le sommet de l'organisation de coopération de Shanghaï (OCS), qui a réuni les dirigeants d'une vingtaine de pays eurasiatiques et consacré un rapprochement entre M. Xi et le premier ministre indien Narendra Modi.

Malgré les pressions américaines, la Chine montre qu'elle «possède la faculté de rassembler et l'influence politique pour réunir Poutine et Kim», relève Lam Peng Er, chercheur à la National University de Singapour.

«Xi Jinping montre au reste du monde que Kim Jong-un le rencontre volontiers alors qu'il est réticent à rencontrer à nouveau le président Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung», note-t-il encore.

Plan qui fait froid dans le dos.... Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat

Plan qui fait froid dans le dos...Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat

«Conspiration» contre les Etats-Unis

Le président américain Donald Trump, qui a exprimé son souhait de rencontrer le dirigeant nord-coréen, a accueilli M. Poutine en Alaska le 15 août pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine.

En Chine, le président russe a toutefois de nouveau imputé lundi la responsabilité de la guerre à l'Occident. Il a par ailleurs affiché son entente avec M. Xi.

M. Trump accusé mercredi M. Xi de «conspire[r] contre les Etats-Unis d'Amérique» avec MM. Poutine et Kim. Il avait cependant assuré quelques heures plus tôt n'être «pas préoccupé du tout» par l'alliance sino-russe.

«Nous avons les forces militaires les plus puissantes au monde, de loin, et ils n'utiliseraient jamais les leurs contre nous. Croyez-moi, ce serait la pire chose qu'ils puissent jamais faire», a-t-il dit.

Près de trois semaines après leur entretien infructueux, Donald Trump s'est également dit «très déçu» par M. Poutine, sans toutefois annoncer de sanctions à l'encontre de la Russie.

Les trois rencontres que M. Trump avait eues avec M. Kim en 2018 et 2019, au cours de son premier mandat, pour enrayer la menace nucléaire nord-coréenne étaient également restées sans lendemain.

Guerre en Ukraine. Trump se dit «très déçu» par Poutine

Guerre en UkraineTrump se dit «très déçu» par Poutine

Archive sur Xi et Poutine

Xi et Poutine se retrouvent pour un échange informel autour d'une tasse de thé

Xi et Poutine se retrouvent pour un échange informel autour d'une tasse de thé

Les présidents xi Jinping et Vladimir Poutine se retrouvent pour un échange informel autour d'un thé, à Pékin, à la veille d'un grand défilé militaire dans la capitale chinoise pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

02.09.2025

Les plus lus

Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Découverte stupéfiante dans le canton de Berne
Venezuela : Donald Trump aurait-il franchi une ligne rouge ?
Parade militaire monstre en Chine : Maurer s’exhibe avec Poutine et Kim
Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !
«Je le dirai sur mon lit de mort, je n'ai pas touché cette femme»