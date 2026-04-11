Les Etats-Unis ont des «demandes excessives» concernant le détroit d'Ormuz au cours des négociations directes à Islamabad pour obtenir une trêve durable à la guerre au Moyen-Orient, ont affirmé samedi des médias iraniens.

L'agence de presse Tasmin écrit que «la délégation américaine a entravé les progrès des négociations avec ses habituelles demandes excessives» (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Selon l'agence de presse Fars, «les Etats-Unis formulent des exigences excessives concernant le détroit», ainsi que «des exigences inacceptables sur plusieurs autres questions».

L'agence de presse Tasmin écrit que «la délégation américaine a entravé les progrès des négociations avec ses habituelles demandes excessives», ajoutant que la question du détroit d'Ormuz «est l'un des sujets qui suscitent de vives divergences».