  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sommet en Alaska Depuis sept mois, la diplomatie Trump à l'épreuve de la guerre en Ukraine

Basile Mermoud

13.8.2025

Entre coups de pressions et déceptions, rappel des tentatives jusque-là infructueuses de Donald Trump de régler le conflit en Ukraine, avant la rencontre vendredi en Alaska entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine.

Sommet Trump-Poutine : tout ce qu'il faut savoir

Sommet Trump-Poutine : tout ce qu'il faut savoir

Le président américain Donald Trump va rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée il y a plus de trois ans par la Russie.

13.08.2025

,

Agence France-Presse, Rédaction blue News

13.08.2025, 13:22

13.08.2025, 13:34

Donald Trump avait un temps promis de mettre fin «en 24 heures» au conflit en Ukraine une fois au pouvoir. Tout juste arrivé à la Maison Blanche le 20 janvier, il somme Vladimir Poutine de trouver un accord de paix avec Kiev, sous peine de sanctions.

Le 12 février, le président américain provoque la stupeur en annonçant avoir convenu lors d'un appel téléphonique avec Vladimir Poutine de lancer des négociations directes «immédiates». Il juge irréaliste une adhésion de l'Ukraine à l'Otan et un retour aux frontières d'avant l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

«Poser un cadre». Trump et Poutine en Alaska: les enjeux d’une rencontre déjà historique

«Poser un cadre»Trump et Poutine en Alaska: les enjeux d’une rencontre déjà historique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés européens à éviter qu'un accord ne soit forgé «dans le dos» de Kiev et de l'Europe. Dès le 18, se déroulent à Ryad les premiers pourparlers américano-russes au niveau des chefs des diplomaties depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022.

Altercation avec Zelensky

Parallèlement, Donald Trump réclame à l'Ukraine un accès à ses minerais stratégiques en compensation de l'aide militaire et économique américaine fournie, mais Volodymyr Zelensky repousse mi-février un premier projet d'accord.

Les jours suivants, Donald Trump critique vivement le président ukrainien, qu'il qualifie de «dictateur». Puis, dans une spectaculaire altercation à la Maison Blanche le 28 février, il l'accuse d'être «irrespectueux» envers les Etats-Unis et menace de «laisser tomber» l'Ukraine.

Il annonce ainsi le 3 mars une «pause» dans l'aide militaire à l'Ukraine, comme dans le partage de renseignements.

Volodymyr Zelensky multiplie les gestes d'apaisement envers Washington, tandis que les 27 pays de l'Union européenne s'accordent pour renforcer leur défense et aider l'Ukraine.

Exigences de Poutine

Les restrictions américaines sur l'aide militaire et le partage de renseignements sont levées quand Kiev, en difficulté sur le front, accepte le 11 mars une proposition américaine de cessation sans conditions des combats, pour 30 jours.

Guerre en Ukraine. La Russie réalise sa plus grande percée en une journée depuis plus d’un an

Guerre en UkraineLa Russie réalise sa plus grande percée en une journée depuis plus d’un an

Vladimir Poutine accepte pour sa part une trêve de 30 jours, mais uniquement dans les frappes sur les infrastructures énergétiques, moratoire fragile que les deux parties s'accuseront mutuellement de violer.

Après de nouvelles discussions en Arabie Saoudite, la Maison Blanche annonce fin mars un accord de principe sur un cessez-le-feu en mer Noire, mais celui-ci est aussi compromis par les conditions posées par Moscou.

Le mois suivant, la Russie mène des frappes massives en Ukraine. Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de compromettre les pourparlers en refusant de reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée, avant d'émettre des doutes sur la volonté de Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre.

Accord avec Kiev sur les minerais

Après des semaines de tractations, Etats-Unis et Ukraine signent le 30 avril un accord prévoyant de donner aux entreprises américaines un accès aux ressources naturelles de l'Ukraine et de créer un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays.

Alors que la Russie intensifie ses attaques contre l'Ukraine, le président américain estime le 26 mai que Vladimir Poutine est «devenu complètement fou» et «joue avec le feu». Mi-juin, il se dit autant «déçu» par l'Ukraine que par la Russie.

Ultimatum à Poutine

Disant s'inquiéter de la baisse de leurs stocks de munitions, les Etats-Unis annoncent début juillet une pause dans la livraison de certaines armes à Kiev. Mais Donald Trump, «mécontent» de l'attitude de Vladimir Poutine, s'engage ensuite à envoyer davantage d'armes à l'Ukraine, par le biais de l'Otan.

Alors que plusieurs cycles de pourparlers en Turquie n'ont rien donné, le président américain donne 50 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre sous peine de sévères sanctions, ultimatum ensuite resserré à dix jours et censé expirer le 8 août.

Rencontre Trump-Poutine. Zelensky se rend à Berlin pour la visioconférence avec Trump

Rencontre Trump-PoutineZelensky se rend à Berlin pour la visioconférence avec Trump

Ce jour-là, Donald Trump annonce une rencontre avec son homologue russe le 15 août en Alaska pour discuter d'un règlement du conflit, qui comprendra selon lui des «échanges de territoires».

Entre-temps, les relations russo-américaines ont connu un pic de tensions, avec l'annonce début août du déploiement de deux sous-marins nucléaires américains après des déclarations jugées provocatrices de l'ex-président russe Dmitri Medvedev.

Les plus lus

«Un grand homme de théâtre, de cinéma et de télévision» s’est éteint
Pas d’accord avec les États-Unis : le coût des F-35 dépassera six milliards de francs
Droits de douane : le patron de Swiss a un plan pour faire changer d’avis Donald Trump
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Le roi Charles devrait-t-il envoyer Andrew, son frère déchu, en exil?
Toto Wolff : «Christian Horner a été très souvent un connard»