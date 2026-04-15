Depuis son retour à la Maison Blanche, Trump fait exploser sa fortune

Depuis son retour à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a pu augmenter sa propre fortune de plusieurs centaines de millions de dollars. Les critiques voient dans de nombreux «deals» une utilisation abusive du pouvoir politique. Ce procédé pourrait modifier durablement la fonction présidentielle américaine.

Une famille d'entrepreneurs (de droite à gauche) : Donald Trump avec sa fille aînée Ivanka Trump et ses deux fils aînés Donald Trump Jr. et Eric Trump. Image : Keystone/AP Photo/Evan Vucci

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Les finances de la famille de Donald Trump ne se sont jamais aussi bien portées qu'aujourd'hui. Cela s'explique en grande partie par le fait que le milliardaire est à nouveau président des Etats-Unis depuis un peu plus d'un an. Pendant sa première présidence, la Trump Organization a renoncé à faire des affaires à l'étranger. En revanche, depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, elle en a déjà conclu huit. Et rien qu'avec la vente de sa propre monnaie Bitcoin, la famille a gagné en quatre mois deux fois plus que pendant les quatre années de son premier mandat avec l'exploitation d'un hôtel de luxe à Washington.

Il existe de nombreux autres projets de la famille Trump dans lesquels les critiques voient des conflits d'intérêts. Elle fait des affaires dans des Etats qui espèrent certaines décisions de la Maison Blanche et investit dans des entreprises qui dépendent de commandes du gouvernement américain ou qui demandent des subventions financées par les impôts.

«Toutes les restrictions qui ont pu exister durant le premier mandat semblent avoir complètement disparu», explique Timothy Naftali, historien de l'université de Columbia. Et cela envoie à son tour un signal aux futurs présidents, prévient Julian Zelizer, qui enseigne l'histoire à l'université de Princeton. Trump a montré qu'il n'y avait «pas de prix politique à payer pour gagner de l'argent», dit-il.

Prise de position

La Maison Blanche rejette toujours les accusations de conflits d'intérêts potentiels et répète sans cesse que la fortune privée du président est placée dans un fonds fiduciaire géré par ses enfants et que Donald Trump n'est pas impliqué dans les affaires de la famille. La Trump Organization présente les choses de la même manière. L'accusation selon laquelle «la politique aurait enrichi la famille Trump» est infondée, a-t-elle déclaré dans une prise de position.

De nombreux «deals» récents de la famille soulèvent toutefois quelques questions. Au Qatar, un club de golf Trump avec des villas de luxe est en train de voir le jour, en coopération avec une entreprise qui appartient au gouvernement de l'émirat. Au Vietnam, où, selon un rapport du «New York Times», le gouvernement a chassé des paysans de leurs terres pour faire place à un complexe hôtelier Trump, le contrat pour le projet a entre-temps été signé par le vice-premier ministre du pays. En Arabie saoudite, un complexe hôtelier Trump sera construit au bord de la mer Rouge par une société immobilière ayant des liens étroits avec la famille au pouvoir dans le pays.

Il est presque impossible de dire si ces affaires ont eu ou auront une quelconque influence sur les décisions politiques des États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que ces pays ont obtenu des choses qui étaient importantes pour eux : le Qatar a eu accès à des technologies américaines avancées, le Vietnam a bénéficié d'allègements douaniers et l'Arabie saoudite a pu acheter des avions de combat américains. La Trump Organization en a également eu pour son argent dans la mesure où elle a reçu des taxes de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Crypto-monnaies

Les transactions de la famille Trump avec des crypto-monnaies sont en outre particulièrement controversées. Quelques jours avant la seconde prestation de serment, la famille Trump a vendu près de la moitié de sa société de cryptographie World Liberty Financial pour 500 millions de dollars à une entreprise contrôlée par le gouvernement des Émirats arabes unis. Un fonds souverain du pays a utilisé le stablecoin introduit par World Liberty pour un investissement de deux milliards de dollars dans la plateforme de crypto-trading Binance. Peu après, les Émirats ont eu accès à des jetons américains très sophistiqués. Et le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, condamné pour des délits de blanchiment d'argent, a été gracié peu après par Trump.

World Liberty procure également des revenus considérables à la famille Trump par la vente de ce que l'on appelle des jetons de gouvernance. L'un des acheteurs est l'homme d'affaires Justin Sun qui, en tant que citoyen étranger, n'a pas le droit de soutenir financièrement un homme politique américain par des dons politiques. Entre l'élection de Trump et sa prestation de serment, Sun a toutefois investi 75 millions de dollars dans des tokens de l'entreprise de Trump. Un mois plus tard, une procédure américaine a été suspendue contre lui en raison d'accusations de fraude et a finalement été abandonnée il y a quelques semaines contre le paiement de dix millions de dollars.

Et puis il y a le Bitcoin de Trump, dont la vente a débuté quelques jours avant l'investiture de l'année dernière. Au cours des quatre mois qui ont suivi, 320 millions de dollars ont été générés par ce biais dont la majeure partie est allée à des sociétés liées à la famille Trump, selon l'entreprise d'analyse de la chaîne de blocs Chainalysis. Les acheteurs de cette monnaie peuvent rester anonymes.

Conflits d'intérêts ?

Au final, les activités commerciales de la famille Trump ont fait grimper la fortune privée du président à 6,3 milliards de dollars, soit 60% de plus qu'au moment de son entrée en fonction, selon les estimations du magazine économique "Forbes". Et l'évolution semble se poursuivre dans cette direction. En mars, les deux fils aînés du président, Eric et Donald Jr, se sont assurés une participation dans un fabricant de drones qui cherche à obtenir des contrats avec le Pentagone et avec les pays du Golfe attaqués par l'Iran. Les deux fils ont également pris des participations dans d'autres entreprises travaillant pour le gouvernement, notamment un fabricant de moteurs de missiles, un fournisseur de puces d'intelligence artificielle et une société d'analyse de données.

Interrogé sur d'éventuels conflits d'intérêts dans le cadre de l'accord sur les drones, Eric Trump a simplement déclaré : «Je suis incroyablement fier d'investir dans des entreprises en lesquelles je crois». Un porte-parole de Donald Trump Jr. a déclaré que le fils du président ne consultait pas le gouvernement concernant les entreprises de son portefeuille. Le président lui-même se montre serein. En janvier, il a déclaré au «New York Times» à propos d'éventuels conflits d'intérêts : «J'ai constaté que cela n'intéressait personne».

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