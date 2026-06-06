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«Fatal pour la biodiversité» Des centaines d'Albanais protestent contre un projet immobilier lié à la famille Trump

Angelica Zermatten

6.6.2026

Plusieurs centaines de personnes ont protesté samedi dans une réserve naturelle sur la côte albanaise pour dénoncer un plan de construction d'une station balnéaire de luxe par une société liée à la famille Trump, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les manifestant s'opposent à ce qu'ils qualifient de destruction programmée de pans entiers de la réserve de Vjosa‑Narta.
Les manifestant s'opposent à ce qu'ils qualifient de destruction programmée de pans entiers de la réserve de Vjosa‑Narta.
KEYSTONE

Agence France-Presse

06.06.2026, 18:32

06.06.2026, 18:57

Des militants écologistes de l'ensemble du pays et des habitants se sont rassemblés dans le lagon de Vjosa‑Narta, à environ 150 km au sud-ouest de Tirana, à l'endroit où un chantier se mettait en place ces derniers jours.

«Toute cette étendue marine est une zone protégée. La détruire serait fatal pour la biodiversité», a dit à l'AFP Emiljona Puja, employée dans la finance. Sur une plage de sable face aux eaux azur, certains agitant des drapeaux rouges albanais, d'autres portant des flamants roses gonflables ou découpés dans le papier - devenus symbole du mouvement -, ils ont scandé «Annulez le projet !».

Des incidents avaient éclaté à cet endroit lors d'une première manifestation fin mai après la pose de barbelés pour délimiter la zone, enlevés depuis. Des gens s'y étaient dépêchés en voyant sur les réseaux des vidéos montrant des bulldozers sur la plage.

Ces engins n'y étaient pas non plus samedi. Des journalistes de l'AFP ont constaté sur le terrain des scellements en béton d'une clôture, elle aussi enlevée.

Des manifestations contre ce projet, estimé à environ 4 milliards d'euros et associé à la fille de Donald Trump, Ivanka Trump, et à son mari, Jared Kushner, prennent de l'ampleur dans le pays balkanique.

Mépris

Des milliers de manifestants se rassemblent chaque soir depuis bientôt une semaine dans la capitale, Tirana, pour dénoncer, selon eux, la destruction programmée de pans entiers de la réserve de Vjosa‑Narta. Ce lagon côtier abrite de nombreux oiseaux migrateurs, dont des flamants roses.

«Le problème ne concerne pas seulement la transparence de ce processus, mais aussi le fait que tout cela s'est déroulé au mépris total de l'importance environnementale de cette zone», a expliqué Denisa Kasa, militante de l'association albanaise de protection de l'environnement PPNEA, soulignant qu'il s'agit de «l'un des plus importants sites de biodiversité de la Méditerranée».

Le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré vendredi qu'«il n'y a pas de raison de s'inquiéter», et que le projet n'avait pas encore été approuvé. Il a souligné que «les meilleurs experts» au monde étaient «mobilisés» et qu'il s'agissait de «créer quelque chose d'unique».

Jared Kushner avait confirmé en mars 2024 un plan d'investissement visant à transformer en destination touristique de luxe l'île de Sazan, ancienne base militaire secrète, au large du lagon.

Depuis des visites cet hiver d'Ivanka Trump dans la zone, en compagnie d'investisseurs, on évoque aussi la construction d'hôtels de luxe dans le lagon de Vjosa-Narta.

«Nous avons maintenant 3.000 flamants roses dans le lagon. Nous pouvons les voir aujourd'hui, et demain nous allons construire une nouvelle ville et un nouveau zoo avec cinq flamants roses. Pour moi, ce n'est pas normal», déplore le guide touristique Ornold Bazaj.

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