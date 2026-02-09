Des attaques aériennes russes ont fait trois morts au total en Ukraine, dans la région de Kharkiv (est) et à Odessa (sud), ont annoncé lundi matin les autorités locales.

La ville d'Odessa a été la cible de bombardements avec des drones russes (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Cette nuit, l'ennemi a attaqué des zones résidentielles de la ville de Bogodukhiv [dans la région de Kharkiv, ndlr] au moyen de frappes de drones», a relaté le service national d'urgence sur le réseau social Telegram, ajoutant que les corps sans vie d'une femme et d'un enfant de 10 ans avaient été retrouvés.

Plus tôt lundi, le chef de l'administration militaire de la ville d'Odessa, Serguiï Lyssak, avait quant à lui fait part de la mort d'une personne dans une attaque de drones russes.

Discussions en cours

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les Etats-Unis voulaient que la guerre en Ukraine, lancée par l'invasion russe de février 2022, se termine «d'ici au début de l'été, en juin», selon des propos diffusés samedi. Toujours selon le chef de l'Etat ukrainien, Washington a invité les délégations russe et ukrainienne aux Etats-Unis pour procéder à de nouvelles discussions.

Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, sur une cessation des hostilités.

Pour faire pression sur l'Ukraine, l'armée russe multiplie depuis des mois les frappes massives sur les infrastructures énergétiques, provoquant des coupures d'électricité, d'eau et de chauffage d'ampleur, alors que le pays connaît un hiver particulièrement froid.