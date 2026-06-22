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Moyen-Orient «Des bases très solides pour aboutir à un accord final réussi», selon JD Vance

Angelica Zermatten

22.6.2026

Les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis tenus dimanche au Bürgenstock pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ont permis d'établir des «bases très solides» en vue d'un accord final, a affirmé lundi le vice-président américain JD Vance.

Le vice-président américain a tenu ces propos devant la presse.
Le vice-président américain a tenu ces propos devant la presse.
KEYSTONE
,

Keystone-ATS, Agence France-Presse

22.06.2026, 13:53

22.06.2026, 14:04

«Nous avons posé des bases très solides pour aboutir à un accord final réussi. L'accord final, c'est la maison. Nous en avons posé les fondations. Nous n'avons pas encore construit la maison, mais nous avons posé des bases solides pour atteindre une issue favorable pour le peuple américain», a-t-il déclaré aux journalistes.

Tout commence ce dimanche. JD Vance est arrivé au Bürgenstock pour lancer les négociations avec Téhéran

Tout commence ce dimancheJD Vance est arrivé au Bürgenstock pour lancer les négociations avec Téhéran

«Les Iraniens ont accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'AIEA. Il s'agit d'une étape majeure pour le peuple américain et d'un premier pas vers la dénucléarisation définitive, c'est-à-dire l'arrêt définitif du programme d'armement nucléaire iranien», a-t-il également annoncé.

L'accord signé la semaine dernière entre l'Iran et les Etats-Unis prévoit la dilution des stocks d'uranium iraniens sous supervision de l'organisation.

Développement suit.

Guerre au Moyen-Orient. La fin du calvaire ? Les Etats-Unis et l'Iran confirment avoir signé l'accord

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