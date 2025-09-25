  1. Clients Privés
Les États-Unis ont aussitôt réagi Des bombardiers russes interceptés au large de l’Alaska

Sven Ziegler

25.9.2025

Des avions de combat américains et canadiens ont identifié et escorté quatre appareils militaires russes évoluant près de l’Alaska. Bien que ces derniers ne soient pas entrés dans l’espace aérien des États-Unis ou du Canada, leur présence a ravivé les tensions dans la région.

Plusieurs bombardiers russes à long rayon d'action Tu-95 auraient fait leur apparition au large de l'Alaska. (photo d'archives)
Plusieurs bombardiers russes à long rayon d'action Tu-95 auraient fait leur apparition au large de l'Alaska. (photo d'archives)
Yuri Kochetkov/epa/dpa

Sven Ziegler

25.09.2025, 15:23

25.09.2025, 17:13

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Deux bombardiers russes de type Tu-95 et deux avions de combat Su-35 ont été repérés près de l'Alaska.
  • Le Norad a envoyé des avions de reconnaissance et de combat pour intercepter les appareils.
  • Les jets russes sont restés dans l'espace aérien international, mais ont provoqué de nouvelles provocations.
Montre plus

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) a détecté et suivi, mercredi, plusieurs avions militaires russes évoluant dans la zone de défense aérienne au large de l'Alaska. Selon le Norad, il s'agissait de deux bombardiers stratégiques Tu-95 accompagnés de deux chasseurs Su-35.

Un avion de reconnaissance E-3, quatre chasseurs F-16 ainsi que quatre ravitailleurs KC-135 ont été déployés pour identifier et escorter les appareils russes. «Les avions militaires russes sont demeurés dans l’espace aérien international et n’ont à aucun moment pénétré l’espace souverain des États-Unis ou du Canada», a précisé le Norad.

Pas de menace immédiate

Une zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) désigne un espace aérien international dans lequel les aéronefs doivent se signaler et s’identifier immédiatement, afin de garantir la sécurité nationale. Or, selon les informations communiquées, les avions russes n’auraient pas respecté cette obligation.

De telles interceptions ne sont pas inhabituelles, a rappelé le Norad. Toutefois, les incidents impliquant des avions russes à proximité de l’espace aérien des pays de l’OTAN se sont multipliés ces dernières semaines. Il y a quelques jours à peine, deux chasseurs russes ont violé l’espace aérien estonien. L'armée allemande a également dû intercepter récemment un avion de reconnaissance russe au-dessus de la mer Baltique.

Les États-Unis et le Canada ne considèrent pas ces manœuvres comme une menace immédiate, mais les interprètent comme une nouvelle provocation de la part de Moscou.

