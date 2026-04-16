  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Les négociations au point mort Washington menace de reprendre les bombardements si Téhéran «fait le mauvais choix»

ATS

16.4.2026 - 17:53

Les Etats-Unis bombarderont à nouveau l'Iran si Téhéran «fait le mauvais choix», a menacé jeudi le ministre américain de la Défense, jurant de maintenir «aussi longtemps qu'il faudra» le blocus des ports iraniens.

Le monde espère a minima une prolongation du cessez-le-feu de deux semaines, en vigueur depuis le 8 avril.
Le monde espère a minima une prolongation du cessez-le-feu de deux semaines, en vigueur depuis le 8 avril.
AFP

Keystone-SDA

16.04.2026, 17:53

Les tractations sont toujours en cours, sous l'égide du Pakistan, pour organiser une deuxième session de négociations et mettre durablement fin à la guerre, après l'échec de la première à Islamabad le week-end dernier.

L'influent chef de l'armée pakistanaise Asim Munir était en Iran jeudi, pour rencontrer le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, considéré comme le principal interlocuteur du côté de Téhéran.

Sur X, l'agence iranienne Mizan a publié des photos des deux hommes, tenue militaire pour l'un et costume pour l'autre, se serrant chaleureusement la main devant des drapeaux de leurs pays respectifs.

Tensions dans le Golfe. Des pétroliers approchent de l'Iran malgré le blocus américain

Tensions dans le GolfeDes pétroliers approchent de l'Iran malgré le blocus américain

Alors que le conflit a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et secoue l'économie mondiale, le monde espère a minima une prolongation du cessez-le-feu de deux semaines, en vigueur depuis le 8 avril.

Pour l'heure l'Iran verrouille toujours le détroit d'Ormuz, et Washington impose depuis lundi un blocus, «qui fonctionne» selon Pete Hegseth, sur les navires en provenance ou à destination des ports iraniens.

«Si l'Iran fait le mauvais choix, alors il y aura un blocus et des bombes qui tomberont sur ses infrastructures électriques et énergétiques», a menacé le ministre.

«Pas de date»

L'Iran a de son côté menacé de bloquer également la mer Rouge, tout en réaffirmant sa volonté de négocier.

Téhéran campe cependant sur une exigence majeure: le droit du pays à un programme nucléaire civil, ouvrant seulement la porte à des débats sur «le niveau et le type d'enrichissement» d'uranium.

Mais près de sept semaines après le début de la guerre, déclenchée par une attaque israélo-américaine contre l'Iran, les objectifs d'Israël et des Etats-Unis restent «identiques», a assuré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, citant notamment «l'abandon de la capacité d'enrichissement à l'intérieur de l'Iran».

Tensions dans le Golfe. Washington maintiendra son blocus des ports iraniens «aussi longtemps qu'il faudra»

Tensions dans le GolfeWashington maintiendra son blocus des ports iraniens «aussi longtemps qu'il faudra»

Jeudi, Israël a encore menacé, par la voix de son ministre de la Défense, de frappes «encore plus douloureuses» si l'Iran refusait de se plier aux demandes des Etats-Unis notamment sur l'armement nucléaire.

Il n'y a en tout cas pour l'instant «pas de date» fixée pour un deuxième round de discussions, a indiqué à la presse le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Tournée diplomatique iranienne

Les efforts d'Islamabad se traduisent aussi par une tournée diplomatique du Premier ministre, Muhammad Shehbaz Sharif, mercredi en Arabie saoudite et jeudi au Qatar. Les deux pays et d'autres alliés des Américains dans le Golfe ont été visés quasi quotidiennement par l'Iran avant le cessez-le-feu, en représailles à l'offensive américano-israélienne.

Dans un message publié jeudi sur Telegram, le président du Parlement iranien a par ailleurs dit suivre «de près» la situation au Liban, autre front de la guerre où s'opposent le Hezbollah pro-iranien et Israël.

L'instauration d'un cessez-le-feu là-bas aussi est «une question primordiale à nos yeux», a-t-il dit après un entretien avec son homologue libanais.

«Cessez-le-feu réclamé» au Liban

Le Liban n'est pas concerné par la trêve du point de vue d'Israël, mais des discussions ont eu lieu mardi à Washington entre l'ambassadeur israélien et son homologue libanaise, les premières du genre depuis 1993, malgré la ferme opposition du Hezbollah.

Après que Donald Trump a suggéré que les «dirigeants» des deux pays en état de guerre allaient échanger, une ministre israélienne a affirmé que Benjamin Netanyahu allait «parler» au président libanais Joseph Aoun.

La pression monte. La Chine à court de pétrole: Xi se laisse-t-il instrumentaliser par Trump ?

La pression monteLa Chine à court de pétrole: Xi se laisse-t-il instrumentaliser par Trump ?

Mais quelques heures plus tard, une source officielle a annoncé à l'AFP que M. Aoun avait refusé la demande américaine d'établir un «contact direct» avec le Premier ministre israélien.

«Le cessez-le-feu réclamé par le Liban» est «l'entrée en matière naturelle» de négociations directes, avait déclaré le président libanais dans la matinée.

Pont clef détruit

En attendant, les hostilités se poursuivent. L'armée israélienne a détruit un pont clef du sud du pays et tué une personne en bombardant la route reliant Beyrouth et Damas, tandis que la formation pro-iranienne a revendiqué des attaques contre des positions militaires dans le nord d'Israël.

«Capitulation». Le Hezbollah demande l'annulation des négociations prévues mardi

«Capitulation»Le Hezbollah demande l'annulation des négociations prévues mardi

«Le démantèlement du Hezbollah» est le premier but des négociations entre Israël et le Liban, a réaffirmé mercredi M. Netanyahu. Depuis début mars, les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 2'000 morts et un million de déplacés.

Les plus lus

Le corps d'une potentielle victime de Dominique Pelicot exhumé 34 ans après sa mort
Nouveau scandale au Mondial : «A chaque jour son arnaque...»
Trump annonce un cessez-le-feu entre Israël et le Liban
Photographes écrasés : le duel titanesque entre le Bayern et le Real vire au drame
Ils construisent un faux péage et parviennent à empocher 645’000 francs
Le Real Madrid, un échec cuisant et des conséquences en vue