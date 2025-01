Des centaines d'habitants du sud du Liban ont bravé dimanche l'armée israélienne et tenté de revenir dans leurs villages, certains toujours occupés. Les forces israéliennes ont ouvert le feu, faisant deux morts et 32 blessés selon les autorités libanaises.

En vertu de l'accord qui a mis fin à deux mois de guerre ouverte entre le puissant Hezbollah et Israël, seuls l'armée libanaise et les Casques bleus de l'ONU doivent être désormais déployés dans le sud du Liban (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des correspondants de l'AFP ont vu des convois de dizaines de voitures, brandissant les drapeaux jaunes du Hezbollah, converger vers plusieurs villages dévastés par la guerre entre la formation pro-iranienne et l'armée israélienne.

En vertu de l'accord qui a mis fin à la guerre le 27 novembre, l'armée israélienne devait achever dimanche son retrait du sud du Liban, mais Israël a annoncé vendredi que l'opération se poursuivrait au-delà de la date limite du 26 janvier.

L'armée israélienne a ouvert le feu dans au moins deux localités frontalières sur «des citoyens qui tentaient de revenir dans leurs villages», faisant deux morts et 32 blessés, selon le ministère de la Santé.

Appels à la patience

Des habitants, dont de nombreuses femmes, portant les photos de leurs proches tués pendant la guerre, se dirigeaient à pied ou à moto vers la localité frontalière de Maïss al-Jabal, pour contourner un remblai de sable érigé par l'armée israélienne, selon l'AFP.

Le président libanais Joseph Aoun a appelé les habitants à faire preuve de «sang-froid» et à «avoir confiance en l'armée libanaise», «soucieuse d'assurer votre retour en sécurité dans vos foyers et vos villages».

L'armée libanaise avait conseillé aux habitants de ne pas se rendre dans les zones encore occupées par l'armée israélienne. «Ne permettez pas au Hezbollah de revenir et de vous utiliser», a de son côté affirmé dimanche le porte-parole arabophone de l'armée israélienne sur X.

900'000 déplacés

En vertu de l'accord qui a mis fin à deux mois de guerre ouverte entre le puissant Hezbollah et Israël, seuls l'armée libanaise et les Casques bleus de l'ONU doivent être désormais déployés dans le sud du Liban.

De son côté, le Hezbollah, sorti affaibli de la guerre, doit retirer ses forces au nord du fleuve Litani, à 30 km de la frontière, et démanteler toute infrastructure militaire restante dans le sud. L'armée israélienne a retiré ses forces du secteur côtier du sud du Liban mais est demeurée dans les zones plus à l'est.

Les hostilités entre Israël et le Hezbollah ont contraint 900'000 personnes au Liban à fuir leurs foyers. La guerre a fait plus de 4000 morts selon les autorités libanaises.