Des codétenus de Navalny informés de sa mort avant l'heure officielle

Les codétenus d'Alexeï Navalny auraient déjà été informés le matin du 16 février de la mort du critique du Kremlin, bien que son décès ait été officiellement enregistré à 12h17, heure de Moscou.

Des fleurs sont déposées en face de l'ambassade russe pour commémorer la mort d'Alexeï Navalny à Londres, lundi 19 février 2024. KEYSTONE

L'annonce de la mort d'Alexeï Navalny continue de susciter de vives réactions. Alors que des centaines de manifestants défilent devant l'ambassade russe à Berlin sans craindre de représailles, de nombreux individus rendant hommage à Navalny à Saint-Pétersbourg, Moscou et d'autres villes russes ont été arrêtés et condamnés à jusqu'à 15 jours de détention.

Les autorités ont prolongé l'enquête sur la mort d'Alexeï Navalny et justifient ainsi pourquoi son corps n'a pas encore été remis à sa famille.

Pour le compagnon d'armes d'Alexeï Navalny, il s'agit d'un mensonge. «C'est clair ce qu'ils font maintenant - ils dissimulent les traces de leur crime», assure Ivan Jdanov. La porte-parole d'Alexeï Navalny, Kira Yarmysh, ajoute sur X (ex-Twitter): «Ils mentent, gagnent du temps et ne prennent même pas la peine de le cacher.»

Des changements de routine dès la veille

Que des zones d'ombre subsistent autour du décès du quadragénaire ne surprendra personne. Les déclarations des codétenus détenus dans la prison numéro 3, alias «Polarwolf» à Charp, située dans la région nordique du pergélisol à plus de 2'000 kilomètres de Moscou, sont intéressantes à cet égard.

Des détenus rapportent à la «Novaïa Gazeta» que des changements avaient déjà eu lieu la veille de l'anniversaire de la mort de Navalny. Le contrôle du soir a été accéléré, ce qui ne se fait habituellement qu'avant les fêtes, lorsque les gardiens veulent quitter leur poste plus tôt.

«Ensuite, on nous a enfermés dans les baraques et on nous a avertis qu'il n'y aurait pas de circulation entre les baraques», raconte un détenu. «La sécurité a été renforcée. On ne pouvait donc même pas mettre le nez dehors». Le matin du 16 février, des descentes auraient eu lieu dans les cellules: «D'après les paroles des gardiens, les détenus ont déduit qu'une inspection était attendue dans la colonie», explique la «Novaya Gazeta».

Un convoi transportant le corps de Navalny?

Selon cette source du journal indépendant russe, la nouvelle de la mort de Navalny circule déjà dans le camp de prisonniers vers 8 heures, heure de Moscou. La source estime que le critique du Kremlin est «probablement décédé dans la nuit».

Officiellement, la mort de Navalny est enregistrée à 12h17, heure de Moscou, mais n'est annoncée qu'à 14h11, précise «Mediazona». La publication indépendante a repéré un convoi quittant le camp pénitentiaire dans la nuit du 16 au 17 février, transportant probablement le corps de Navalny.

Il reste incertain si l'on parviendra un jour à élucider les circonstances du décès du quadragénaire. Cependant, il est clair que cette affaire aura des répercussions diplomatiques. Londres et Berlin ont convoqué l'ambassadeur russe. Le président américain Joe Biden tient Vladimir Poutine pour responsable de sa mort.