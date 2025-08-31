Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia

Deux militantes pour le climat ont lancé dimanche de la peinture rouge sur la façade de la Sagrada Familia à Barcelone pour protester contre l'inaction face à la «crise climatique». Selon les écologistes, cette dernière a favorisé les récents incendies de forêt ayant ravagé l'Espagne.

Keystone-SDA ATS

Dans une vidéo publiée par Futuro Vegetal sur les réseaux sociaux, l'on voit deux militantes de l'association arrêtées par des agents de sécurité après avoir aspergé de peinture le bas d'une colonne de la célèbre cathédrale, en criant: «Justice climatique».

«Par cette protestation, le collectif écologiste dénonce l'absence de mesures du gouvernement contre la crise climatique et ses répercussions sur les incendies qui ont dévasté la péninsule et une grande partie de l'Europe cet été», a expliqué Futuro Vegetal dans un communiqué.

La Sagrada Familia, conçue par l'architecte Antoni Gaudí (1852-1926) mais encore inachevée, est l'une des principales attractions de la ville touristique de Barcelone.

L'Espagne a subi en août une vague d'incendies de forêt dramatiques qui ont causé la mort de quatre personnes et ravagé plus de 350'000 hectares. Ces incendies constituent «l'une des plus grandes catastrophes environnementales» qu'a connues le pays ces dernières années, selon le gouvernement de gauche, qui a lié leur ampleur au changement climatique.

Futuro Vegetal a réalisé des dizaines de protestations similaires ces dernières années, dénoncées comme du vandalisme par de nombreux musées, y compris une en 2022 où ses militants ont collé leurs mains avec de la colle aux cadres des peintures du maître espagnol Francisco de Goya au Musée du Prado, à Madrid.