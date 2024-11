Toute concession sur l'Ukraine à Vladimir Poutine serait «inacceptable» pour Kiev et «suicidaire» pour l'Europe, a prévenu jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dont le pays se bat depuis bientôt trois ans contre l'invasion russe.

«Certains d'entre vous, ici présents, ont vivement recommandé à l'Ukraine de faire des 'concessions' à Poutine. C'est inacceptable pour l'Ukraine et suicidaire pour toute l'Europe», a lancé M. Zelensky dans un discours prononcé devant les dirigeants européens rassemblés à Budapest, dont l'AFP a obtenu une copie.

«Il ne faut pas s'imaginer qu'en faisant preuve de faiblesse ou en sacrifiant certaines positions européennes ou la position d'un pays européen, on peut acheter la paix», a renchéri le président ukrainien.

Il a mis en garde les Européens contre toute baisse de pression sur le dirigeant russe.

«Les accolades avec Poutine ne serviront à rien»

«Les accolades avec Poutine ne serviront à rien. Certains d'entre vous le serrent dans leurs bras depuis 20 ans, et les choses ne font qu'empirer. Il ne pense qu'aux guerres et ne changera pas. Seule la pression peut lui imposer des limites», a-t-il martelé.

L'Ukraine dont l'armée recule depuis des mois devant les forces russes bien plus nombreuses et mieux armées a «besoin d'armes suffisantes, et non d'un soutien dans les pourparlers» avec Moscou, a encore lancé M. Zelensky.

Ces déclarations interviennent au lendemain de la victoire à la présidentielle américaine du républicain Donald Trump qui promettait de mettre fin à la guerre en Ukraine «en 24 heures» sans donner plus d'explications.

Craintes d'un désengagement

Son retour à la Maison Blanche laisse craindre à l'Ukraine et aux Européens un désengagement américain dans les mois à venir, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour Kiev.

Dans ce contexte, M. Zelensky a déclaré jeudi à Budapest que les liens entre les Etats-Unis et l'Europe ne doivent pas être «perdus» mais «valorisés» après la victoire de M. Trump.

«Nous espérons que l'Amérique deviendra plus forte. C'est le genre d'Amérique dont l'Europe a besoin. Et une Europe forte est ce dont l'Amérique a besoin. C'est le lien entre les alliés qui doit être valorisé et qui ne doit pas être perdu», a dit le président ukrainien.

Il a aussi a estimé que la Corée du Nord faisait «désormais la guerre en Europe» du fait de l'arrivée présumée en Russie de milliers de soldats nord-coréens, dénoncée par Kiev, Séoul et les Occidentaux selon lesquels ces militaires ont pour mission d'aider l'effort de guerre de Moscou.

«Les soldats nord-coréens tentent de tuer notre peuple sur le sol européen», a poursuivi le président ukrainien.

