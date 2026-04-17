Des dizaines de Chinoises forcées à se prostituer : un réseau démantelé à Francfort

Des dizaines de Chinoises ont été amenées en Allemagne par un réseau pour se prostituer, ont affirmé vendredi les procureurs de Francfort (ouest). Elles n'avaient pas de permis de séjour valide.

La prostitution est légale en Allemagne mais strictement encadrée (image d’illustration). IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Cinq suspects sont accusés de trafic organisé de ressortissantes étrangères pour leur rôle dans la gestion de cette filière au cours des trois dernières années, selon le parquet. La prostitution est légale en Allemagne mais strictement encadrée.

Deux Chinois, un homme de 43 ans et une femme de 35 ans, sont soupçonnés d'avoir été à la tête de ce réseau, recourant à des opératrices téléphoniques en Chine pour gérer les «réservations» de ces services sexuels, ont expliqué les procureurs dans un communiqué.

Fraude fiscale

Ces deux personnes sont également poursuivies pour fraude fiscale, n'ayant pas payé près de 3 millions d'euros d'impôts et 3,5 millions d'euros de cotisations sociales sur les revenus qu'elles ont tirés de ces activités.

L'homme de 43 ans était apparemment chargé de démarcher les clients, tandis que la femme de 35 ans encaissait les recettes quotidiennes et gérait plus de 500 chambres d'hôtel, appartements loués et autres lieux en Allemagne où se déroulaient les rencontres. Une Chinoise de 42 ans est ainsi accusée d'avoir mis son salon de massage à leur disposition.

Une autre, âgée de 46 ans, qui aurait été la gérante de cet établissement, figure également parmi les suspects. Un Allemand de 22 ans est soupçonné d'avoir travaillé comme chauffeur pour ce réseau, encaissant les paiements et transportant les femmes.

En mai 2025, la police allemande a réalisé des perquisitions à 40 endroits dans le cadre de cette enquête. Le parquet a demandé à un tribunal de Darmstadt – à 30 km au sud de Francfort – de se saisir de cette affaire.