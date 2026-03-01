  1. Clients Privés
Recrudescence des violences Des dizaines de civils tués dans des violences au Soudan du Sud

ATS

1.3.2026 - 19:21

Des dizaines de civils ont été tués dans des violences dans la partie septentrionale du Soudan du Sud, pays en proie à une instabilité chronique, a affirmé dimanche l'ONU, qui s'est dite «alarmée par la recrudescence des violences».

La mission des Nations unies au Soudan du Sud (Unmiss) s'est dite "alarmée par la recrudescence des violences" (photo d'illustration).
La mission des Nations unies au Soudan du Sud (Unmiss) s'est dite "alarmée par la recrudescence des violences" (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

01.03.2026, 19:21

01.03.2026, 19:35

Tôt dimanche, «des jeunes armés non identifiés ont attaqué le siège du comté d'Abiemnom, faisant une vingtaine de blessés», a déploré la mission des Nations unies au Soudan du Sud (Unmiss) dans un communiqué.

La mission onusienne a également pris «note avec préoccupation des informations faisant état de dizaines de morts parmi les civils et des responsables locaux» lors de ces affrontements, sans donner plus de précisions.

