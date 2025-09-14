Au moins 50'000 personnes ont participé dimanche à Ankara à une manifestation du principal parti d'opposition turc, le CHP, ont affirmé les organisateurs de ce rassemblement. La justice pourrait infliger un coup dur lundi à la formation politique.

Une personne tient une photo de l'ancien maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, alors que des partisans du Parti républicain du peuple (CHP), le principal parti d'opposition turc, participent à un rassemblement antigouvernemental à Ankara, en Turquie, le 14 septembre 2025. KEYSTONE

Des correspondants de l'AFP présents sur les lieux ont constaté que plusieurs dizaines de milliers de manifestants s'étaient massés sur la vaste place Tandogan, agitant des drapeaux turcs et portant des t-shirts à l'effigie du père fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk.

Le vice-président du CHP, Murat Bakan, a avancé le chiffre de 50'000 participants à cette manifestation.

Dans un discours à la tribune, le chef de ce parti, Özgür Özel, a déclaré que la foule était présente pour «s'opposer au coup d'Etat» judiciaire selon lui fomenté contre le CHP.

«Ce gouvernement ne veut pas de démocratie. Il sait qu'il ne peut pas gagner les élections s'il y a la démocratie. Il ne veut pas la justice: il sait que si la justice est rendue, il ne pourra pas dissimuler ses crimes», s'est-il exclamé.

L'audience de lundi devant un tribunal de la capitale turque vise à annuler les résultats du congrès du CHP de novembre 2023 pour fraude électorale. M. Özel avait alors été élu à la tête de cette formation.

«Erdogan, démission!»

Selon certains observateurs, cette manoeuvre judiciaire est destinée à affaiblir le CHP, plus ancien parti politique de Turquie, qui a remporté une large victoire face à l'AKP du président Recep Tayyip Erdogan aux élections locales de 2024 et qui progresse dans les sondages.

Au cours du rassemblement de dimanche, M. Özel a lancé: «Erdogan, as-tu déjà vu la place Tandogan comme ça?», tandis que les manifestants scandaient «Erdogan, démission!». «Ce procès est politique, les allégations sont calomnieuses. C'est un coup d'État et nous résisterons», a-t-il martelé.

«Si tu fais confiance à ton parti, apporte les urnes le 2 novembre, laisse le peuple décider. Prendre par la tromperie, par la force et la menace ce que le peuple ne te donne est l'oeuvre de putschistes», a-t-il ajouté en s'adressant au chef de l'Etat turc.