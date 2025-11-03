  1. Clients Privés
Soudan Des dizaines de milliers de personnes fuient le conflit au Darfour

ATS

3.11.2025 - 09:25

Des dizaines de milliers de civils soudanais ont fui des villes et villages face à l'avancée des combats dans une vaste région à l'est du Darfour, un peu plus d'une semaine après la prise de la ville d'El-Facher par les forces paramilitaires.

La situation à El Facher (ici la zone de l'aéroport) dépasse l'entendement.
La situation à El Facher (ici la zone de l'aéroport) dépasse l'entendement.
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 09:25

03.11.2025, 09:50

Dans un communiqué publié dimanche soir, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré que 36.825 personnes avaient fui cinq localités du Kordofan-Nord, un Etat situé à quelques centaines de kilomètres à l'est du Darfour, région où les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont pris le dernier grand bastion que l'armée y contrôlait.

