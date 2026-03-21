Des dizaines de milliers de Tchèques manifestent contre Babis

Des dizaines de milliers de Tchèques ont manifesté samedi à Prague contre le gouvernement nationaliste du milliardaire Andrej Babis, dénonçant «l'arrogance du pouvoir».

Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient déjà manifesté contre M. Babis en février. AFP

Keystone-SDA ATS

Le mouvement citoyen indépendant «Un million de moments pour la démocratie», qui a organisé la manifestation, a accusé le gouvernement de «minimiser» les menaces représentées par la Russie, envahie par l'Ukraine en 2022.

Le mouvement a affirmé que plus de 200'000 personnes se sont rassemblées samedi pour manifester dans le parc de Letna à Prague, un chiffre que l'AFP n'a pas pu vérifier dans l'immédiat. Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient déjà manifesté contre M. Babis en février.

Andrej Babis, en poste depuis décembre 2024, dirige un gouvernement tripartite composé de son parti ANO, et de deux formations alliées eurosceptiques, le parti d'extrême droite SPD, et La voix des automobilistes.

Le mouvement citoyen a également dénoncé l'intention du gouvernement de prendre le contrôle des médias publics. «L'arrogance du pouvoir grandit et les hommes politiques extrémistes prennent notre pays en otage», ont déclaré les organisateurs sur Facebook.

Les manifestants ont aussi accusé M. Babis et Tomio Okamura, président du SPD et président du Parlement, d'abuser de leur immunité parlementaire afin d'échapper à des poursuites pénales.

M. Babis fait l'objet de poursuites pour des accusations de fraude aux subventions européennes, tandis que M. Okamura est poursuivi pour incitation à la haine.

L'arrogance du pouvoir

«Je n'aime pas la façon dont le gouvernement se comporte, l'arrogance du pouvoir, et la manière dont il impose des normes morales complètement différentes», a indiqué à l'AFP une manifestante, Anna Bittner.

Marek Perutka, un écologiste brandissant un drapeau ukrainien, a dénoncé la politique étrangère du gouvernement qui refuse de fournir une aide militaire à l'Ukraine face à l'invasion russe. «Il fait tout pour nous entraîner vers la Russie, avec la Hongrie et la Slovaquie, pour porter atteinte à l'UE», a-t-il indiqué à l'AFP.

Le gouvernement a réduit les dépenses consacrées à la défense à moins de 2% du PIB dans le budget de l'Etat pour 2026, soit un chiffre inférieur à celui fixé par l'Otan, dont la République tchèque est membre. «Un million de moments pour la démocratie» avait déjà rassemblé plus de 200'000 manifestants pour appeler à la démission de M. Babis, lors de son précédent mandat en 2019.

En février, le mouvement avait organisé dans le centre historique de Prague une manifestation pour soutenir le président pro-ukrainien du pays Petr Pavel, ancien général de l'Otan.

Un bras-de-fer a opposé M. Pavel à La voix des automobilistes lorsqu'il a refusé de nommer ministre de l'Environnement leur candidat Filip Turek, qui fait l'objet d'une enquête pour viol et a été critiqué pour des commentaires misogynes et racistes.