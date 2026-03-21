Des dizaines de milliers de Tchèques manifestent contre Babis

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Prague Des dizaines de milliers de Tchèques manifestent contre Babis

ATS

21.3.2026 - 20:47

Des dizaines de milliers de Tchèques ont manifesté samedi à Prague contre le gouvernement nationaliste du milliardaire Andrej Babis, dénonçant «l'arrogance du pouvoir».

Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient déjà manifesté contre M. Babis en février.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient déjà manifesté contre M. Babis en février.
AFP

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:47

Le mouvement citoyen indépendant «Un million de moments pour la démocratie», qui a organisé la manifestation, a accusé le gouvernement de «minimiser» les menaces représentées par la Russie, envahie par l'Ukraine en 2022.

Le mouvement a affirmé que plus de 200'000 personnes se sont rassemblées samedi pour manifester dans le parc de Letna à Prague, un chiffre que l'AFP n'a pas pu vérifier dans l'immédiat. Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient déjà manifesté contre M. Babis en février.

Andrej Babis, en poste depuis décembre 2024, dirige un gouvernement tripartite composé de son parti ANO, et de deux formations alliées eurosceptiques, le parti d'extrême droite SPD, et La voix des automobilistes.

République tchèque. Le milliardaire trumpiste Andrej Babis de retour au pouvoir

République tchèqueLe milliardaire trumpiste Andrej Babis de retour au pouvoir

Le mouvement citoyen a également dénoncé l'intention du gouvernement de prendre le contrôle des médias publics. «L'arrogance du pouvoir grandit et les hommes politiques extrémistes prennent notre pays en otage», ont déclaré les organisateurs sur Facebook.

Les manifestants ont aussi accusé M. Babis et Tomio Okamura, président du SPD et président du Parlement, d'abuser de leur immunité parlementaire afin d'échapper à des poursuites pénales.

M. Babis fait l'objet de poursuites pour des accusations de fraude aux subventions européennes, tandis que M. Okamura est poursuivi pour incitation à la haine.

L'arrogance du pouvoir

«Je n'aime pas la façon dont le gouvernement se comporte, l'arrogance du pouvoir, et la manière dont il impose des normes morales complètement différentes», a indiqué à l'AFP une manifestante, Anna Bittner.

Marek Perutka, un écologiste brandissant un drapeau ukrainien, a dénoncé la politique étrangère du gouvernement qui refuse de fournir une aide militaire à l'Ukraine face à l'invasion russe. «Il fait tout pour nous entraîner vers la Russie, avec la Hongrie et la Slovaquie, pour porter atteinte à l'UE», a-t-il indiqué à l'AFP.

Révolution de Velours. Tchèques et Slovaques dans la rue par milliers pour la démocratie

Révolution de VeloursTchèques et Slovaques dans la rue par milliers pour la démocratie

Le gouvernement a réduit les dépenses consacrées à la défense à moins de 2% du PIB dans le budget de l'Etat pour 2026, soit un chiffre inférieur à celui fixé par l'Otan, dont la République tchèque est membre. «Un million de moments pour la démocratie» avait déjà rassemblé plus de 200'000 manifestants pour appeler à la démission de M. Babis, lors de son précédent mandat en 2019.

En février, le mouvement avait organisé dans le centre historique de Prague une manifestation pour soutenir le président pro-ukrainien du pays Petr Pavel, ancien général de l'Otan.

Un bras-de-fer a opposé M. Pavel à La voix des automobilistes lorsqu'il a refusé de nommer ministre de l'Environnement leur candidat Filip Turek, qui fait l'objet d'une enquête pour viol et a été critiqué pour des commentaires misogynes et racistes.

Les plus lus

Des dizaines de milliers de Tchèques manifestent contre Babis
«On ne va pas se laisser marcher dessus» : des milliers de Sud-Africains protestent contre Trump
L’Iran cible le cœur nucléaire d'Israël, une vingtaine de blessés
Musk propose de payer de sa poche les salaires des agents de sécurité des aéroports américains
Servette écrase le spectre de GC, rare sortie de route pour Thoune
Un défenseur suisse propulse Auxerre avec un improbable doublé