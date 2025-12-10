  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bulgarie Des dizaines de milliers de personnes réclament la démission du gouvernement

Basile Mermoud

10.12.2025

Des dizaines de milliers de personnes manifestent mercredi à Sofia contre le gouvernement bulgare, dans une série de rassemblements sans précédent depuis des années dans le pays, où la colère se cristallise autour du budget 2026, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un nouveau projet de budget a été présenté au Parlement en début de semaine mais sans calmer la colère.
Un nouveau projet de budget a été présenté au Parlement en début de semaine mais sans calmer la colère.
AFP

Agence France-Presse

10.12.2025, 20:44

10.12.2025, 20:52

Pour la troisième fois en trois semaines, les manifestants se sont réunis sur la place de l'Indépendance, devant le Parlement à Sofia, scandant «Démission !» et brandissant des pancartes proclamant «J’en ai marre !» ou «Dégagez».

«Je suis ici parce que la corruption est partout. La situation est intolérable. Une grande partie de mes amis ne vivent plus en Bulgarie et ne reviendront pas», a déclaré Gergana Gelkova, 24 ans, employée de commerce, ajoutant qu'"il faut que les parasites quittent le pouvoir".

Bulgarie. Nouvelle manifestation contre le projet de budget

BulgarieNouvelle manifestation contre le projet de budget

La vague de mécontentement, avec une présence importante de jeunes, a démarré fin novembre, lorsque le gouvernement a tenté de faire adopter en procédure accélérée le budget 2026, le premier libellé en euros. Le petit pays des Balkans, le plus pauvre de l'Union européenne, s'apprête à introduire la monnaie unique le 1er janvier.

Sous la pression de la rue, le gouvernement a retiré le 3 décembre son projet de budget, qui prévoyait la hausse de certains impôts et cotisations sociales. Autant de hausses destinées à dissimuler des détournements de fonds, affirment les manifestants et l'opposition. Un nouveau projet de budget a été présenté au Parlement en début de semaine mais sans calmer la colère.

Après le 1er janvier

«Les Bulgares n'ont pas confiance dans les institutions et leurs dirigeants. Ces derniers mois, s'est ajouté à cela l'inquiétude concernant les prix» avec l'introduction de la monnaie unique, estime Boryana Dimitrova, directrice de l’institut de sondages Alpha Research, interrogée par l'AFP.

Selon elle, la question du budget a cristallisé la colère en traduisant «le problème devenu banal de la corruption dans un langage compréhensible». Outre le gouvernement, les manifestants ont pris pour cible l'ancien magnat des médias Delyan Peevski, accusé par l'opposition d'exercer une influence occulte sur les médias, la justice et les services de sécurité.

M. Peevski, sanctionné par les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour corruption, dirige le parti représentant la minorité turque et une partie de la communauté rom. C'est cette formation qui garantit la majorité parlementaire du gouvernement.

Genève. Gunvor retire sa proposition de rachat d'actifs de Lukoil

GenèveGunvor retire sa proposition de rachat d'actifs de Lukoil

La mobilisation, à l'appel de la coalition réformiste et pro-occidentale «Nous continuons le changement – Bulgarie démocratique» (PP-DB), a également rassemblé des milliers de personnes dans d'autres villes du pays.

Après sept élections en moins de quatre ans, le fragile gouvernement formé en janvier est une coalition de circonstance entre les conservateurs du GERB de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov et deux autres formations, soutenue au Parlement par la minorité turque.

«Il nous reste 20 mètres jusqu'à la ligne d’arrivée – entrer dans l'euro le 1er janvier», a déclaré M. Borissov mercredi au Parlement, laissant entendre qu'une démission serait possible après cette date. Selon Mme Dimitrova, le président Roumen Radev pourrait alors intervenir.

La semaine dernière, le chef de l'Etat avait affiché son soutien aux manifestants et réclamé la démission du gouvernement, et mardi il a confirmé vouloir créer son propre parti. En mai, M. Radev avait proposé d'organiser un référendum sur l'introduction de l'euro, et critiqué à plusieurs reprises l'aide militaire apportée à l'Ukraine.

Villages évacués. La Roumanie frappée par des inondations, trois morts

Villages évacuésLa Roumanie frappée par des inondations, trois morts

L'insatisfaction actuelle pourrait «lui offrir une entrée fracassante au parlement», selon Mme Dimitrova, qui voit aussi un autre scénario possible : "que les manifestations ramènent dans le jeu une alternative libérale comme PP-DB”. La Bulgarie figure parmi les Etats membres de l'UE les plus corrompus, avec la Hongrie et la Roumanie, selon l'indice de perception de la corruption de l'organisation Transparency International.