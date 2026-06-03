Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi, le jour de l'ouverture du traditionnel Forum économique. Ce dernier rassemble de nombreux responsables russes et étrangers, y compris occidentaux.

Une colonne de fumée noire était visible au-dessus de Saint-Pétersbourg après les frappes de drones ukrainiens. ATS

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Quelque 20'000 invités de 130 pays doivent participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), événement d'une durée de trois jours autrefois considéré comme étant le «Davos russe» et le principal rendez-vous organisé par la Russie pour attirer les investisseurs et les entreprises étrangères. Le président russe Vladimir Poutine doit y prononcer un discours vendredi.

Le Kremlin a promis «des réponses systématiques» à ces frappes de Kiev, qui interviennent au lendemain de la mort de 23 personnes en Ukraine dans une salve massive de missiles et de drones russes.

L'attaque ukrainienne a endommagé dans la deuxième ville de Russie «plusieurs» infrastructures sans faire de victimes, a déclaré son gouverneur, Alexandre Beglov.

Sept personnes sont mortes en revanche dans l'est de l'Ukraine occupé, dans une frappe de drone ukrainien sur un car effectuant le trajet entre Moscou et la Crimée, annexée par la Russie en 2014, selon les autorités locales installées par la Russie.

Le Ministère russe de la défense a affirmé que 354 drones ukrainiens au total avaient été interceptés pendant la nuit au-dessus de plusieurs régions, y compris certaines frontalières de l'Ukraine et la Crimée.

Côté ukrainien, des bombardements russes ont fait au moins cinq morts dans la nuit et trois dans la journée de mercredi dans les zones proches de la ligne de front, selon les autorités locales, à un moment où le chef de l'Otan Mark Rutte est arrivé mercredi à Kiev pour une visite.

Terminal pétrolier et base militaire

En Russie, c'est le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la base militaire de Kronstadt, non loin de là, qui ont été visées par des drones ukrainiens, a dit le président Volodymyr Zelensky.

Ces attaques, que Kiev qualifie de «sanctions», ont contraint le principal aéroport de l'ancienne capitale impériale russe à fermer plusieurs heures dans la nuit et les vols entre Moscou et Saint-Pétersbourg restaient perturbés mercredi matin, a constaté un journaliste de l'AFP à l'aéroport moscovite de Chérémétiévo.

«Le plan de l'Ukraine en matière de sanctions à longue portée est mis en oeuvre exactement comme il le faut pour rapprocher la paix», a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d'une vidéo montrant un dépôt pétrolier en flammes.

Les premiers participants au Forum économique sont arrivés avec une épaisse fumée en arrière-plan du centre de conférence, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Valéria, une femme d'affaires de 32 ans venue de Moscou pour participer au Forum, a déclaré à l'AFP ne pas être effrayée par la possibilité de nouvelles frappes ukrainiennes. «Nous vivons avec de telles attaques depuis des années maintenant», a-t-elle expliqué.

«Davos russe»

Le SPIEF est devenu le reflet d'un certain isolement de la Russie sur la scène internationale depuis le déclenchement du conflit à grande échelle en Ukraine en février 2022.

Le président français Emmanuel Macron, Angela Merkel, alors chancelière allemande, et feu le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont notamment fait partie des intervenants à ce Forum dans les années 2010.

Cette fois, la liste des participants inclut les noms d'alliés de la Russie, parmi lesquels les présidents de l'Ouzbékistan et de la Tanzanie, des ministres cubains, bélarusses, des Emirats arabes unis et d'Arabie saoudite.

L'envoyé économique du Kremlin Kirill Dmitriev a qualifié l'événement de rassemblement de «pays souverains», à l'opposé des rivaux «mondialistes» à l'image du Forum économique de Davos. «Les pays du Sud sont en train de bâtir leur force économique, se rapprochent activement d'un partenariat avec la Russie et seront fortement représentés», a-t-il assuré.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui a condamné mardi la vague de frappes russes meurtrière sur l'Ukraine, est attendu à Saint-Pétersbourg et doit s'exprimer dans le cadre d'un panel sur l'environnement prévu vendredi.

La figure de la sphère complotiste américaine Candace Owens, l'acteur américain russophile Steven Seagal, ainsi que Rodney Mims Cook Jr, le président de la Commission des beaux-arts des Etats-Unis notamment chargée de la commande de la nouvelle salle de bal controversée de la Maison Blanche, sont sur la liste des intervenants au forum.

Des membres du parti d'extrême droite allemand AfD font partie des participants. Le masculiniste Andrew Tate et son frère, poursuivis en Roumanie pour des accusations de trafic d'êtres humains et de viols, ont annoncé sur les réseaux sociaux s'être rendus à Moscou, sans préciser s'ils prévoyaient de se rendre au SPIEF.