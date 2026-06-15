L'Iran a ajouté au dernier moment des négociations avec les États-Unis une clause prévoyant l'imposition de redevances pour les services maritimes dans le détroit stratégique d'Ormuz, a rapporté lundi l'agence iranienne Fars.

«L'utilisation du terme «services maritimes» signifie que les États-Unis ont accepté que des frais soient versés à l'Iran», a précisé l'agence iranienne (image d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Dans les derniers instants des négociations, le texte du mémorandum d'entente a été modifié, soulignant clairement et explicitement la question de la souveraineté irano-omanaise sur le détroit d'Ormuz», a indiqué Fars, citant une source anonyme.

«L'utilisation du terme «services maritimes» signifie que les États-Unis ont accepté que des frais soient versés à l'Iran», a précisé l'agence.

Donald Trump avait annoncé dimanche une réouverture «sans droits de passage» de la navigation dans le détroit d'Ormuz. «Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots!», avait-il écrit sur son réseau Truth Social.