Défense Des frappes russes font 3 morts au moins dans l'est de l'Ukraine

ATS

17.11.2025 - 04:00

Des frappes russes ont tué au moins trois personnes dans la région ukrainienne de Kharkiv, ont annoncé les autorités locales lundi matin. «L'ennemi a lancé des frappes de missile sur la ville de Balakliya», endommageant immeubles d'habitation et véhicules.

La Russie cible quasi quotidiennement le territoire ukrainien, au moyen de drones ou de missiles (archives).
La Russie cible quasi quotidiennement le territoire ukrainien, au moyen de drones ou de missiles (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.11.2025, 04:00

17.11.2025, 06:02

«Selon de premières informations, trois personnes ont été tuées» et au moins dix autres blessées, dont plusieurs enfants, dans cette attaque nocturne, a déploré sur le réseau social Telegram Vitalii Karabanov, à la tête de l'administration militaire de Balakliya.

D'après M. Karabanov, l'armée russe a procédé à deux frappes de missile contre le centre-ville. Les services d'urgence interviennent sur les lieux.

Infrastructures énergétiques

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Russie cible quasi quotidiennement le territoire ukrainien, au moyen de drones ou de missiles. Vendredi, au moins six personnes ont été tuées dans un même immeuble à Kiev lors d'une attaque russe.

A l'approche de l'hiver, Moscou multiplie aussi depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures énergétiques. Kiev vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations en Russie.

Sur le front, l'armée russe continue d'avancer, en particulier dans la région de Zaporijjia (sud) partiellement occupée par Moscou, où la Russie a revendiqué dimanche la prise de deux nouveaux villages.

