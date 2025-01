Des frappes de drones russes sur des habitations ont fait deux morts dans la région de Kiev, a annoncé vendredi le responsable de l'administration militaire. Au moins deux autres personnes ont été blessées dans l'incendie de l'immeuble résidentiel.

Keystone-SDA ATS

«Les listes des victimes de l'attaque sont en train d'être clarifiées et elles reçoivent toute l'assistance médicale nécessaire», a ajouté le responsable ukrainien sur le réseau social Telegram. La localisation précise des zones touchées n'a pas été communiquée.

Jeudi, des frappes russes de missiles, de bombes aériennes et de drones en Ukraine avaient fait au moins trois morts et plus de 50 blessés dans trois régions d'Ukraine.

Le ministère russe de la défense a de son côté déclaré vendredi avoir intercepté et détruit un total de 121 drones au cours de la nuit, dans un communiqué sur Telegram, dont six dans la région de Moscou et un au-dessus de la capitale, plus rarement ciblée que les régions frontalières avec l'Ukraine.