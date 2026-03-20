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Défense Des frappes russes sur le sud de l'Ukraine font un mort

ATS

20.3.2026 - 06:04

Des frappes russes sur le district de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont tué une femme et blessé deux personnes, dont un enfant, a annoncé vendredi l'administration militaire régionale.

Les frappes russes ont détruit plusieurs maisons à Zaporijjia (archives).
Les frappes russes ont détruit plusieurs maisons à Zaporijjia (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 06:04

20.03.2026, 06:34

Les Russes «ont mené deux frappes, détruisant des maisons», a indiqué Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire régionale sur le réseau social Telegram, ajoutant qu'une femme de 30 ans avait été tuée. Un garçon de 10 ans et un homme de 48 ans ont également été blessés dans l'attaque, a-t-il précisé.

Les négociateurs ukrainiens et américains doivent se retrouver aux Etats-Unis samedi pour de nouveaux pourparlers, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que le processus de négociations pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie patine.

Les discussions entre la Russie et l'Ukraine, parrainées par les Etats-Unis, ont été interrompues par la guerre au Moyen-Orient qui a éclaté le 28 février avec des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

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