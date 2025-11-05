  1. Clients Privés
«Dans un esprit constructif» Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington

ATS

5.11.2025 - 20:15

Des représentants de grandes entreprises privées suisses ont rencontré Donald Trump mardi à Washington. Ils ont «réaffirmé (leur) conviction qu’un accord commercial bilatéral renforcerait significativement (les) échanges économiques, au bénéfice des deux pays».

Donald Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social qu'il avait discuté de questions commerciales avec «des représentants de haut niveau de la Suisse».
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.11.2025, 20:15

Les entrepreneurs ont demandé cette rencontre de leur propre initiative, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Les participants voulaient attirer l'attention du président américain sur les conséquences des droits de douane sur leurs entreprises.

«Cette rencontre visait à souligner la robustesse et la pérennité des relations économiques» entre Berne et Washington, écrivent les six grands patrons dans une déclaration commune publiée mercredi soir.

Entreprises d'exportation

Le texte est signé par les dirigeants de l'armateur MSC, Diego Aponte, de l'horloger Rolex, Jean-Frédéric Dufour, du géant du luxe genevois Richemont, Johann Rupert, du négociant en matières premières Mercuria, Daniel Jaeggi, du raffineur d'or MKS PAMP, Marwan Shakarchi, et de la société d'investissements zougoise Partners Group, Alfred Gantner.

La réunion a été menée «dans un esprit constructif» et a permis aux dirigeants helvétiques de «réitérer (leur) soutien aux dialogues en cours» entre les deux gouvernements. Les signataires précisent qu'il ne s'agissait pas de négociations formelles avec le président américain.

La faîtière Economiesuisse a elle déclaré faire «partie des discussions en cours entre le DEFR et le secteur privé», sans donner plus de détails.

Le Conseil fédéral salue l'initiative

Le Conseil fédéral était informé de cette rencontre. «Il s'agit d'une initiative privée que le Conseil fédéral salue», a déclaré sa porte-parole Nicole Lamon lors d'une conférence de presse.

Le gouvernement poursuit les discussions en cours avec les Etats-Unis, et cela à différents niveaux, afin d'améliorer la situation douanière, a-t-elle ajouté. Le ministre de l'économie Guy Parmelin est toujours en contact régulier avec les services compétents aux Etats-Unis.

Dans leur déclaration, les six patrons précisent qu'ils ont transmis un compte rendu détaillé de leurs discussions au Conseil fédéral et au Secrétariat d'Etat à l’économie (SECO). «Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’unité (...) En Suisse, nous savons nous rassembler face aux défis», soulignent-ils.

«Excellent travail»

Donald Trump avait précédemment écrit sur sa plateforme Truth Social qu'il avait discuté de questions commerciales avec «des représentants de haut niveau de la Suisse».

Cela a été «un grand honneur» a-t-il indiqué, remerciant les participants pour leur «excellent travail». Il a été convenu lors de la réunion que le représentant américain au commerce Jamieson Greer poursuive les discussions avec le gouvernement suisse.

La Suisse est particulièrement touchée par la politique commerciale protectionniste du président républicain. Donald Trump avait annoncé en août des droits de douane de 39% sur de nombreux produits suisses, l'un des taux les plus élevés au monde imposés par les Etats-Unis à leurs partenaires commerciaux.

Cette mesure a de lourdes répercussions sur l'économie: elle touche notamment l'industrie horlogère et mécanique ainsi que le secteur alimentaire, en particulier le chocolat et le fromage. L'industrie pharmaceutique craint également des taxes supplémentaires considérables.

Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington