  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La situation n’est pas bonne» Des habitants de Téhéran évoquent leur vie bouleversée

ATS

2.3.2026 - 20:21

Au troisième jour de la guerre, des habitants de Téhéran racontent leur vie bouleversée par les frappes américano-israéliennes, qui poussent certains à quitter la capitale iranienne, selon des témoignages rassemblés lundi par l'AFP depuis Paris.

Au troisième jour de la guerre, des habitants de Téhéran racontent leur vie bouleversée par les frappes américano-israéliennes (image d’illustration).
Au troisième jour de la guerre, des habitants de Téhéran racontent leur vie bouleversée par les frappes américano-israéliennes (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

02.03.2026, 20:21

Hosna, 45 ans, avocate: «Chaque fois que nous entendons les bruits d'une explosion, nous avons peur pendant une seconde. Mais nous éprouvons aussi une certaine joie et de l'excitation. La résistance a commencé en 2009, mais les gens n'ont pas réussi à prendre le dessus sur le régime».

Elnaz, 39 ans: «Il est difficile de rester en sécurité parce que les frappes sont nombreuses. Cela fait presque penser à Gaza. D'autant plus qu'elles ciblent les commissariats et les résidences des policiers, mais nous ne connaissons pas tous nos voisins.

Ils frappent très fort aujourd'hui. Toutes les deux-trois heures, et cela dure environ une demi-heure. Les fenêtres tremblent. Presque tout le monde cède à la peur. Certains quittent Téhéran. Les gens sont à la fois heureux et effrayés. Ils n'ont rien contre Israël ou les Etats-Unis. Ils maudissent le régime pour ce qu'il nous a fait subir. Nous restons chez nous et espérons survivre pour pouvoir danser comme il se doit lorsque nous serons libres».

«Armées terroristes». Guerre en Iran : voici les quatre objectifs de Donald Trump

«Armées terroristes»Guerre en Iran : voici les quatre objectifs de Donald Trump

Plus dangereux au fil des heures

Nastaran, 33 ans: «Nous ne sommes pas encore très touchés, nous avons seulement entendu du bruit. Dans certains quartiers, comme celui de Gandhi ou près du bazar, où il y a eu des frappes, les gens ont forcément peur et sont inquiets. Mais nous, nous essayons de nous retrouver le soir: nous jouons aux cartes, nous buvons du vin...

Nos mères ont peur, alors que nous, les plus jeunes, nous ne sommes presque pas conscients qu'il y a une guerre. Mais au fil des heures, il semble que la situation devienne plus dangereuse».

Saghar, 31 ans: «Quand nous entendons les bruits de frappes, selon la proximité de l'impact, nous sentons les fenêtres et les portes trembler. L'impact le plus proche et le plus violent que nous ayons entendu a eu lieu hier après-midi. Nous avons de l'eau et de l'électricité, mais nous avons appris qu'il y avait une coupure de courant dans l'est de Téhéran, sans que j'en sois certain».

Un producteur de film présent à Téhéran ajoute : «La situation n'est pas bonne du tout. Nous sommes sous le feu des bombardements. Internet ne fonctionne pas et nous n'avons aucune nouvelle de personne. Je viens de réussir à me connecter à l'aide d'un VPN, mais je ne sais pas si cela va durer».

«La grande vague arrive». Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?

«La grande vague arrive»Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?

Les plus lus

Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?
Valérie Bonneton sur Bertrand Cantat : «Ce type a détruit ma famille»
Bébés dans un sac de courses : scandale autour d’une mère et d’une grand-mère
Le patron de la Nati au chevet des jeunes du FC Lutry
L'énorme dette de Pierre et Frédérique –  «Il ne nous restera rien»
Emmanuel Macron : «Il n'y aura aucun partage de la décision ultime»