Au troisième jour de la guerre, des habitants de Téhéran racontent leur vie bouleversée par les frappes américano-israéliennes, qui poussent certains à quitter la capitale iranienne, selon des témoignages rassemblés lundi par l'AFP depuis Paris.

Hosna, 45 ans, avocate: «Chaque fois que nous entendons les bruits d'une explosion, nous avons peur pendant une seconde. Mais nous éprouvons aussi une certaine joie et de l'excitation. La résistance a commencé en 2009, mais les gens n'ont pas réussi à prendre le dessus sur le régime».

Elnaz, 39 ans: «Il est difficile de rester en sécurité parce que les frappes sont nombreuses. Cela fait presque penser à Gaza. D'autant plus qu'elles ciblent les commissariats et les résidences des policiers, mais nous ne connaissons pas tous nos voisins.

Ils frappent très fort aujourd'hui. Toutes les deux-trois heures, et cela dure environ une demi-heure. Les fenêtres tremblent. Presque tout le monde cède à la peur. Certains quittent Téhéran. Les gens sont à la fois heureux et effrayés. Ils n'ont rien contre Israël ou les Etats-Unis. Ils maudissent le régime pour ce qu'il nous a fait subir. Nous restons chez nous et espérons survivre pour pouvoir danser comme il se doit lorsque nous serons libres».

Plus dangereux au fil des heures

Nastaran, 33 ans: «Nous ne sommes pas encore très touchés, nous avons seulement entendu du bruit. Dans certains quartiers, comme celui de Gandhi ou près du bazar, où il y a eu des frappes, les gens ont forcément peur et sont inquiets. Mais nous, nous essayons de nous retrouver le soir: nous jouons aux cartes, nous buvons du vin...

Nos mères ont peur, alors que nous, les plus jeunes, nous ne sommes presque pas conscients qu'il y a une guerre. Mais au fil des heures, il semble que la situation devienne plus dangereuse».

Saghar, 31 ans: «Quand nous entendons les bruits de frappes, selon la proximité de l'impact, nous sentons les fenêtres et les portes trembler. L'impact le plus proche et le plus violent que nous ayons entendu a eu lieu hier après-midi. Nous avons de l'eau et de l'électricité, mais nous avons appris qu'il y avait une coupure de courant dans l'est de Téhéran, sans que j'en sois certain».

Un producteur de film présent à Téhéran ajoute : «La situation n'est pas bonne du tout. Nous sommes sous le feu des bombardements. Internet ne fonctionne pas et nous n'avons aucune nouvelle de personne. Je viens de réussir à me connecter à l'aide d'un VPN, mais je ne sais pas si cela va durer».